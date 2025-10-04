Il piano anti Marquez è davvero crudele: scoperta orribile in MotoGP

Gli appassionati di MotoGP sono rimasti senza parole: si parla già di piano anti Marquez, è davvero pazzesco.

Marc Marquez ha conquistato il suo nono titolo iridato. Il campionissimo spagnolo è riuscito a vincere un Mondiale di MotoGP a distanza di sei anni dall’ultima volta: lo ha fatto dominando in lungo e in largo un campionato dove ha concesso davvero poco ai suoi avversari. Ora il 32enne di Cervera può celebrare doppiamente questo trionfo: i nove successi, infatti, gli consentono di raggiungere il grande rivale Valentino Rossi nella classifica dei piloti più titolati.

Marquez, confermatissimo dalla Ducati, guarda già al 2026: l’obiettivo è ovviamente quello di conquistare il decimo titolo iridato della sua carriera. Tuttavia i rivali non resteranno a guardare: in tanti – tra cui proprio la VR46 del Dottore – si stanno già muovendo per cercare di contrastare lo strapotere di Marc.

Ci proverà anche Pecco Bagnaia, che dopo aver vissuto una stagione davvero molto complicata è finalmente risolto proprio nel weekend in cui il suo compagno di squadra ha conquistato aritmeticamente il Mondiale. Il pilota torinese ha tagliato il traguardo per primo sia nella Sprint Race che nel Gran Premio del Giappone. Un doppio successo che gli ha ridato la giusta fiducia e che lo spinge oggi a preparare un vero e proprio ‘piano anti Marquez’.

Svelato il piano anti Marquez: fan spiazzati, vuole farlo davvero

L’obiettivo non è ovviamente Marc ma suo fratello Alex, secondo in classifica piloti ma non ancora con un margine di sicurezza nei confronti di Pecco. Lo spagnolo ha infatti 66 punti di vantaggio su Bagnaia quando mancano cinque weekend al termine della stagione. Bagnaia ha ritrovato la carica e ora può davvero provare a realizzare una super rimonta, come ha confermato lui stesso sia in conferenza stampa che sul canale ufficiale della MotoGP.

“Superare Alex non sarà un obiettivo facile – ha detto il due volte campione del mondo – 66 punti di ritardo non sono pochi, ma ci proverò. E ora che anche Marc è più libero di spingere proverò a battagliare con lui: spero di avere una chance perché penso che sarebbe divertente”.

Già in questo weekend sul circuito di Mandalika il pilota della Ducati farà di tutto per rosicchiare altro terreno a Alex Marquez: “Questa gara sarà un grande test, perché è un tracciato in cui non sono mai stato particolarmente competitivo, pur facendo sempre buoni risultati. Sarà importante partire bene e capire la situazione”.