L’Inter ospita la Cremonese, questa sera alle 18, al Meazza. I nerazzurri di Cristian Chivu attendono la formazione grigiorossa di Davide Nicola che arriva a San Siro per la seconda volta in stagione dopo il successo della prima giornata di campionato contro il Milan per 1-2. Per i nerazzurri sarà una gara diversa da tutte le altre giocate in stagione. L’Inter di Chivu, infatti, sarà costretta a fare a meno di uno dei suoi elementi cardine: quel Marcus Thuram che, finora, aveva giocato da titolare tutte e sette le gare stagionali dei nerazzurri (cinque in Serie A e due in Champions League).

L’infortunio di Thuram

La presenza di Marcus Thuram finora era stata fondamentale per Chivu, che nella sua Inter di fatto aveva due pilastri lui in attacco e Alessandro Bastoni in difesa. Oggi quel pilastro del reparto offensivo mancherà per un problema fisico che lo terrà fuori almeno fino al termine dell’imminente pausa per le Nazionali. Dal tecnico comunque nessun allarmismo rispetto alla situazione del centravanti francese: il problema muscolare non è gravissimo. “Servirà del tempo per riaverlo con noi”, ha detto Chivu che, nel frattempo, però deve per la prima volta in stagione rinunciare al classe 1997. Una defezione di peso, finora fondamentale nei meccanismi di squadra.

Le opzioni di Chivu

Rispetto alle stagioni precedenti, l’Inter in attacco può però contare su alternative importanti e anche contro la Cremonese, Chivu avrà libertà di scelta. Se Inzaghi infatti era costretto a dover scegliere fra alternative poco affidabili, oggi l’Inter non ha più questo problema. Bonny e Pio Esposito sono opzioni duttili, di valore e soprattutto “fresche”. Insomma, elementi giovani e affidabili, ai quali il rumeno finora ha dato una fiducia limitata, ma ha lanciato segnali importanti di fiducia. Nel ballottaggio per un posto accanto a Lautaro verso la partita contro la Cremonese, Chivu potrebbe optare questa volta per schierare Bonny dal primo minuto.

Il francese non è ancora utilizzato dal primo minuto. Ha accumulato 97 minuti tra campionato e coppa, suddivisi in 7 spezzoni di partita, subentrando in ogni gara. Il valore del suo contributo è stato variabile, ma conta già una rete. Nella testa di Chivu, Bonny è favorito su Esposito per il tipo di gara che dovrà affrontare l’Inter. La squadra nerazzurra sarà chiamata a fare la partita di fronte al pubblico di casa, mentre la Cremonese attenderà nella sua metà campo pronta a ripartire. In questo scenario, il centravanti francese potrebbe fare la differenza con la sua abilità nel proteggere e smistare il pallone spalle alla porta.