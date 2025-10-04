Un’Inter straripante conquista la quinta vittoria consecutiva in Serie A, strapazzando una Cremonese (4-1) davvero mai in partita. Prima sconfitta in questo campionato per i grigiorossi, ammattiti da un’Inter affamata che non ha lasciato scampo anche alla più piccola reazione ospite.

Chivu può così entrare nella sosta per le nazionali con grande serenità, godendosi una squadra convinta e ritrovata, che a tratti ha espresso un gioco di inzaghiana memoria.

Il racconto del match con le azioni più significative

L’Inter costruisce occasioni a raffica partendo fortissimo sin dal primo minuto: dopo appena 27 secondi cross di Dimarco per l’inserimento a fari spenti di Frattesi che non trova l’impatto con il pallone. E’ un messaggio indiziario, uno squillo d’allarme che risuona tra le maglie difensive della Cremonese.

Al 5′ buon impatto di Frattesi, che ritrova la titolarità dopo diverso tempo: palla scippata a Bondo e suggerimento per Akanji che non tiene bassa la conclusione. Si tratta dell’antipasto del vantaggio, che arriva meno di un minuto più tardi: Barella sottrae il possesso a Sanabria, Bonny s’invola e mette al centro un pallone che Lautaro capitalizza nel migliore dei modi, trasformandolo nel manifesto del vantaggio.

La prima timida reazione della squadra di Nicola arriva a causa di un errore in disimpegno di Dumfries: conclusione di Grassi deviata dopo un giro palla interessante e rapido al limite dell’area; Sommer blocca la sfera senza patemi. Al 12′ viene annullato il raddoppio nerazzurro realizzato da Akanji: dopo un celere controllo del VAR, viene evidenziata la posizione irregolare dell’ex City.

Dal 17′ al 20′ l’Inter colleziona almeno quattro palle gol clamorose: Frattesi e Mkhitaryan impegnano Silvestri al miracolo, Barella spedisce alto e Dumfries viene murato sul più bello.

Dopo una piccola fase di stallo, ma sempre con l’Inter in totale controllo, ecco la rete del raddoppio: Dimarco al traversone, Bonny alla capitalizzazione.

Il primo tempo del monologo interista termina con altre due occasioni niente male: Bonny ancora pericoloso, poi Frattesi è altruista e sfuma il tris.

Nella ripresa l’Inter continua a giocare in totale scioltezza: Dimarco timbra il tris, Barella sigilla un poker davvero meritato per quanto si è visto in campo.

Ne finale Bonazzoli sigla il gol della bandiera: finisce 4-1 a San Siro.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Cremonese (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Floriani, Grassi, Bondo, Pezzella; Vazquez, Johnsen; Sanabria. All. Nicola.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu.

Le parole di Lautaro prima del match

“La continuità si trova attraverso il lavoro, la determinazione, l’atteggiamento che abbiamo avuto fin dall’inizio. Quella di oggi è una gara difficile contro un avversario in forma, dobbiamo stare attenti ed essere bravi a sfruttare il nostro gioco: sono una squadra fisica che ha buoni principi, dobbiamo essere concentrati dal 1′. Quando hai questa l’occasione di avere tanti giocatori che fanno gol, hai più possibilità di vincere. Dobbiamo continuare su questa strada. Quando un attaccante non segna poi si comincia a parlare… Ma io resto sempre concentrato. Dall’infortunio alla schiena ho recuperato pienamente”, ha detto a DAZN.

