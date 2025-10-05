Cinque vittorie consecutive per l’Inter hanno sicuramente riportato il sereno in casa nerazzurra. La scintilla era scattata dopo la sconfitta contro la Juventus, che ha permesso al Biscione di reagire in modo veemente negli impegni successivi. Sono arrivate dunque cinque affermazioni filate che precedono la sosta per le nazionali.
A proposito di sosta: tutti i big sono impegnati con le rispettive nazionali. Si parte dall’Italia, con Barella, Bastoni, Dimarco, Frattesi e Pio Esposito; passando per Lautaro, Sucic, Dumfries, De Vrij, Akanji, Calhanoglu, Zielinski e Carlos Augusto.
I giocatori interisti impegnati in Nazionale
ITALIA
Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi
Estonia-Italia, sabato 11/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Tallin
Italia-Israele, martedì 14/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Udine
ARGENTINA
Lautaro Martinez
Argentina-Venezuela, sabato 11/10 ore 02:00 (10/10, 20:00 ora locale) – Amichevole | Miami
Porto Rico-Argentina, martedì 14/10 ore 01:00 (13/10, 18:00 ora locale) – Amichevole | Chicago
CROAZIA
Petar Sucic
Rep. Ceca-Croazia, giovedì 09/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Praga
Croazia-Gibilterra, domenica 12/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Varazdin
OLANDA
Denzel Dumfries, Stefan de Vrij
Malta-Olanda, giovedì 09/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Ta Qali
Olanda-Finlandia, domenica 12/10 ore 18:00 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Amsterdam
POLONIA
Piotr Zielinski
Polonia-Nuova Zelanda, giovedì 09/10 ore 20:45 –Amichevole | Chorzow
Lituania-Polonia, domenica 12/10 ore 20:45 (21:45 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Kaunas
SVIZZERA
Manuel Akanji
Svezia-Svizzera, venerdì 10/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Stoccolma
Slovenia-Svizzera, lunedì 13/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Lubiana
TURCHIA
Hakan Calhanoglu
Bulgaria-Turchia, sabato 11/10 ore 20:45 (21:45 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Sofia
Turchia-Georgia, martedì 14/10 ore 20:45 (21:45 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Kocaeli
BRASILE
Carlos Augusto
Corea del Sud-Brasile, venerdì 10/10 ore 13:00 (20:00 ora locale) – Amichevole | Seul
Giappone-Brasile, martedì 14/10 ore 12:30 (19:30 ora locale) – Amichevole | Tokyo
Il calendario di ottobre è molto difficile…
Se si tratta di un allarme, è sicuramente presto per dirlo. Ma i molti impegni dei giocatori interisti in giro per il mondo lasciano senza dubbio un po’ di apprensione nella testa dei dirigenti e del tecnico interista.
La parte conclusiva del mese di ottobre sarà molto indicativo sulle ambizioni dell’Inter: ci sarà la sfida dell’Olimpico contro la Roma, che precede l’impegno europeo contro il Royale Saint Gilloise, dunque la contesa contro il Napoli che assume già i contorni dello scontro diretto; ma non è finita qui perché il mese di ottobre terminerà a San Siro contro la Fiorentina.
Un calendario, dunque, molto complicato al quale Chivu sta sicuramente già pensando. Ok le cinque vittorie consecutive, ma sarà fondamentale rispondere presente nei test impegnativi e negli scontri diretti, che potrebbero aumentare la fiducia all’atto pratico oppure ridimensionare le ambizioni nerazzurre.
Le parole di Chivu
Qual è la cosa che ti dà maggiore soddisfazione questa sera?
“Mi è piaciuto l’approccio alla partita, la voglia di riaggredire quando si perdeva palla, la qualità messa nel gioco, la passione. Sono cose che fanno crescere. La Cremonese ha avuto un inizio al di sopra delle aspettative e abbiamo avuto rispetto di loro, l’abbiamo trattata come una partita vera”.
La naturalezza di Bonny nel calarsi in questo ruolo nasce dalla fiducia?
“Ho due attaccanti di esperienza come Marcus e Lautaro e due giovani come lui ed Esposito che si stanno guadagnando il rispetto dei compagni. C’era bisogno della loro qualità in campo”.
Maledici un po’ la sosta che arriva adesso?
“No, anzi me la godo. Sono felice perché i miei giocatori vanno in Nazionale, so cosa rappresenta per loro perché ci sono stato dentro anche io. So cosa vuol dire rappresentare il loro Paese, sono felice per loro poi una pausa non fa mai male a nessuno. Chi rimane qui si godrà qualche giorno libero, andando poi in Libia”.