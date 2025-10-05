Cinque vittorie consecutive per l’Inter hanno sicuramente riportato il sereno in casa nerazzurra. La scintilla era scattata dopo la sconfitta contro la Juventus, che ha permesso al Biscione di reagire in modo veemente negli impegni successivi. Sono arrivate dunque cinque affermazioni filate che precedono la sosta per le nazionali.

A proposito di sosta: tutti i big sono impegnati con le rispettive nazionali. Si parte dall’Italia, con Barella, Bastoni, Dimarco, Frattesi e Pio Esposito; passando per Lautaro, Sucic, Dumfries, De Vrij, Akanji, Calhanoglu, Zielinski e Carlos Augusto.

I giocatori interisti impegnati in Nazionale

ITALIA

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi

Estonia-Italia, sabato 11/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Tallin

Italia-Israele, martedì 14/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Udine

ARGENTINA

Lautaro Martinez

Argentina-Venezuela, sabato 11/10 ore 02:00 (10/10, 20:00 ora locale) – Amichevole | Miami

Porto Rico-Argentina, martedì 14/10 ore 01:00 (13/10, 18:00 ora locale) – Amichevole | Chicago

CROAZIA

Petar Sucic

Rep. Ceca-Croazia, giovedì 09/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Praga

Croazia-Gibilterra, domenica 12/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Varazdin

OLANDA

Denzel Dumfries, Stefan de Vrij

Malta-Olanda, giovedì 09/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Ta Qali

Olanda-Finlandia, domenica 12/10 ore 18:00 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Amsterdam

POLONIA

Piotr Zielinski

Polonia-Nuova Zelanda, giovedì 09/10 ore 20:45 –Amichevole | Chorzow

Lituania-Polonia, domenica 12/10 ore 20:45 (21:45 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Kaunas

SVIZZERA

Manuel Akanji

Svezia-Svizzera, venerdì 10/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Stoccolma

Slovenia-Svizzera, lunedì 13/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Lubiana

TURCHIA

Hakan Calhanoglu

Bulgaria-Turchia, sabato 11/10 ore 20:45 (21:45 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Sofia

Turchia-Georgia, martedì 14/10 ore 20:45 (21:45 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Kocaeli

BRASILE

Carlos Augusto

Corea del Sud-Brasile, venerdì 10/10 ore 13:00 (20:00 ora locale) – Amichevole | Seul

Giappone-Brasile, martedì 14/10 ore 12:30 (19:30 ora locale) – Amichevole | Tokyo

Il calendario di ottobre è molto difficile…

Se si tratta di un allarme, è sicuramente presto per dirlo. Ma i molti impegni dei giocatori interisti in giro per il mondo lasciano senza dubbio un po’ di apprensione nella testa dei dirigenti e del tecnico interista.

La parte conclusiva del mese di ottobre sarà molto indicativo sulle ambizioni dell’Inter: ci sarà la sfida dell’Olimpico contro la Roma, che precede l’impegno europeo contro il Royale Saint Gilloise, dunque la contesa contro il Napoli che assume già i contorni dello scontro diretto; ma non è finita qui perché il mese di ottobre terminerà a San Siro contro la Fiorentina.

Un calendario, dunque, molto complicato al quale Chivu sta sicuramente già pensando. Ok le cinque vittorie consecutive, ma sarà fondamentale rispondere presente nei test impegnativi e negli scontri diretti, che potrebbero aumentare la fiducia all’atto pratico oppure ridimensionare le ambizioni nerazzurre.

Le parole di Chivu

Qual è la cosa che ti dà maggiore soddisfazione questa sera?

“Mi è piaciuto l’approccio alla partita, la voglia di riaggredire quando si perdeva palla, la qualità messa nel gioco, la passione. Sono cose che fanno crescere. La Cremonese ha avuto un inizio al di sopra delle aspettative e abbiamo avuto rispetto di loro, l’abbiamo trattata come una partita vera”.

La naturalezza di Bonny nel calarsi in questo ruolo nasce dalla fiducia?

“Ho due attaccanti di esperienza come Marcus e Lautaro e due giovani come lui ed Esposito che si stanno guadagnando il rispetto dei compagni. C’era bisogno della loro qualità in campo”.

Maledici un po’ la sosta che arriva adesso?

“No, anzi me la godo. Sono felice perché i miei giocatori vanno in Nazionale, so cosa rappresenta per loro perché ci sono stato dentro anche io. So cosa vuol dire rappresentare il loro Paese, sono felice per loro poi una pausa non fa mai male a nessuno. Chi rimane qui si godrà qualche giorno libero, andando poi in Libia”.