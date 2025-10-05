Dramma italiano, per il tennis è una sciagura: Sinner non ha scelta

Jannik Sinner è spalle al muro: il dramma si è ormai compiuto, il tennis italiano si affida ancora una volta al suo campione.

Jannik Sinner ha cominciato con il piede giusto il percorso al Masters 1000 di Shanghai. Il 24enne di San Candido, campione in carica del torneo, ha sconfitto nel primo match il tedesco Daniel Altmaier in due set (6-3 6-3). Una vittoria che i tifosi italiani attendevano con ansia dopo che i giorni precedenti erano stati a dir poco complicati per i colori azzurri.

Il primo turno del Masters 1000 in terra cinese si è rivelato infatti una mattanza per gli atleti di casa nostra. Matteo Berrettini ha ceduto in due set contro il francese Adrian Mannarino e lo stesso ha fatto Lorenzo Sonego, battuto al terzo set dal tedesco Yannick Hanfmann. Luca Nardi, dopo aver eliminato l’austriaco Ofner, ha alzato bandiera bianca contro il francese Mpetshi Perricard, mentre Mattia Bellucci è stato sconfitto in due set dal ceco Machac.

Male anche Flavio Cobolli: il tennista romano è stato infatti eliminato ai 32esimi del Masters 1000 di Shanghai dallo spagnolo Jaume Munar. Oltre a Sinner hanno raggiunto i sedicesimi di finale anche Lorenzo Musetti e Luciano Darderi: il carrarese ha avuto la meglio sull’argentino Comesana, mentre il 23enne originario di Villa Gesell ha sconfitto il cinese Bu Yunchaokete.

Sinner, che dramma: ora non ha proprio più scelta

Musetti e Darderi si sfideranno per guadagnarsi un posto negli ottavi del torneo: il vincitore di questo ‘derby’ andrà ad affrontare uno tra Auger-Aliassime e De Jong. L’incrocio tra i due italiani andrà a ridurre ulteriormente il pacchetto di atleti azzurri nel torneo: l’impressione è che toccherà ancora una volta a Jannik Sinner fare da portabandiera del tricolore.

L’obiettivo di Jannik è molto chiaro: il numero 2 al mondo vuole confermarsi campione a Shanghai e poi puntare alla vittoria anche nel torneo ATP 500 di Vienna. Se il campione italiano riuscisse a centrare entrambi i successi riconquisterebbe la prima posizione nel ranking ATP: Alcaraz, infatti, non è in campo a Shanghai a causa di alcuni problemi fisici e non risulta iscritto né al torneo di Vienna né a quello di Basilea.

I tifosi italiani riservano però molte speranze anche in Musetti e Darderi: il numero 9 al mondo ha fatto vedere ottime cose a Pechino ed è intenzionato ad andare molto avanti a Shanghai. Occhio però anche a Darderi, già vincitore quest’anno a Marrakech, Bastad e Umago.