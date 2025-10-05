Jorge Martin, Aprilia lo fa fuori: è la mazzata finale

Il 2025 non sarà certo un’annata da ricordare per il campione della MotoGP 2024. La Aprilia ha appena annunciato che il pilota è fuori.

La stagione 2025 di Jorge Martin era iniziata con grandi aspettative. Dopo aver conquistato il titolo mondiale con la Pramac Ducati nel 2024, lo spagnolo ha scelto di accettare la sfida più ambiziosa della sua carriera: guidare l’Aprilia Racing ufficiale. Un salto importante, motivato dal desiderio di diventare uomo simbolo di una casa che puntava forte su di lui per avvicinarsi alle grandi protagoniste della MotoGP. Ma il destino ha subito remato contro. Già nei test invernali Martin aveva dovuto fare i conti con guai fisici, e al debutto in Qatar è arrivato un durissimo colpo: una caduta con conseguenze serie, pneumotorace e fratture costali, che lo hanno costretto a un lungo stop.

La sua rincorsa è iniziata solo in estate, e i risultati hanno mostrato due facce. Da un lato la difficoltà di ritrovare continuità, dall’altro sprazzi di talento puro, come la rimonta straordinaria al Balaton Park, chiusa con un quarto posto e il giro più veloce in gara, o la top 10 conquistata a Brno poco dopo il rientro. In questo contesto va letto il 2025 di Martin, che ha pagato un prezzo altissimo alla sfortuna, mentre la scena del campionato è stata monopolizzata da Marc Marquez, già campione con cinque gare d’anticipo. Il “Martinator” ha vissuto un anno in cui ogni volta che sembrava tornare competitivo è stato fermato da nuovi problemi fisici. Il potenziale resta intatto, ma la costanza è mancata, rendendo questa stagione un lungo percorso a ostacoli più che una difesa del titolo.

Stop a Phillip Island: Martin costretto a fermarsi ancora

L’ultimo episodio di questa annata tormentata è arrivato appena una settimana fa, a Motegi. Nella Sprint, Martin ha perso il controllo della sua RS-GP ed è finito addosso al compagno di squadra Marco Bezzecchi. Per l’italiano solo contusioni, per lo spagnolo invece la diagnosi più dura: frattura scomposta della clavicola destra. Immediato il rientro in Spagna, dove al Dexeus Hospital di Barcellona è stato operato con successo dal professor Xavier Mir. Si è subito iniziato a parlare di tempi di recupero e possibili rientri. C’era chi ipotizzava addirittura un recupero lampo per l’Australian GP, ma il team manager Paolo Bonora ha messo fine alle speculazioni: a Phillip Island Jorge non ci sarà. Sarebbe troppo presto – ha dichiarato, lasciando intendere che il rischio di forzare i tempi sarebbe stato troppo elevato.

Il calendario prevede la Malesia, a Sepang, dal 24 al 26 ottobre: quella potrebbe essere la data giusta per rivedere Martin in sella, anche se non ci sono garanzie. Poi il campionato chiuderà con gli appuntamenti europei di Portimao e Valencia, tappe in cui lo spagnolo spera di tornare competitivo almeno per dimostrare a se stesso e all’Aprilia di poter ancora lottare ai massimi livelli. Il 2025 rimarrà probabilmente un anno da dimenticare per Jorge Martin, ma anche un’occasione per rinforzarsi mentalmente e preparare un 2026 da protagonista.