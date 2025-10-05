Juve, il rimpianto di Tudor: “Con due gol in più, avremmo due vittorie in più”. E Bremer tornerà dopo la sosta

Igor Tudor analizza la sfida appena conclusa con un pareggia da parte della Juventus contro il Milan: “È stata la partita che ci aspettavamo: difficile, contro una squadra forte. Un punto ce lo prendiamo, anche se il nostro obiettivo era vincere. Entrambe le squadre hanno creato occasioni, è stato un confronto equilibrato“. L’allenatore riconosce il valore dell’avversario ma sottolinea anche la buona prestazione dei suoi ragazzi, che hanno tenuto testa fino alla fine.

Yildiz largo a sinistra: un esperimento tattico

Tudor spiega la scelta di schierare Kenan Yildiz più largo sulla corsia mancina: “Volevamo scambiare un po’ le posizioni tra lui e Cambiaso. Nel nostro gioco, certe soluzioni vengono trovate sul campo: Andrea spesso si accentra, mentre Kelly si proietta in avanti. Il contesto è organizzato, ma c’è anche libertà d’espressione“.

Le sostituzioni: stanchezza e nuovi equilibri

Riguardo al cambio di Yildiz prima del 70’, il tecnico croato spiega: “L’ho visto un po’ stanco, così come anche Conceição e David. Questi ragazzi stanno giocando tante partite, non è facile mantenere sempre la freschezza. Poi siamo passati al 3-5-2: con due attaccanti volevamo creare qualcosa in più, e in effetti qualche occasione l’abbiamo avuta, ma purtroppo non è arrivato il gol“. Il tecnico della Juventus evidenzia la necessità di gestire le energie, puntando su adattamenti tattici nel corso della gara.

L’idea dei due attaccanti

Sulle possibilità future, l’allenatore non chiude nessuna porta: “Ci penso, certo. Devo trovare una soluzione che vada bene sia ai giocatori sia a me. Un tecnico deve adattarsi ai suoi uomini, ma anche restare fedele alle proprie idee. Si può provare, anche a partita in corso: quando si aprono gli spazi, giocare con due punte diventa più facile“.

Un’apertura interessante al cambio modulo, che lascia intravedere possibili evoluzioni nel modulo della squadra.

L’annuncio su Bremer

Tudor dà un aggiornamento anche sulle condizioni del difensore brasiliano: “Bremer speravamo di riaverlo già da oggi, ma ha sentito un fastidio. Le risonanze hanno escluso problemi gravi, per fortuna è tutto a posto. Non potevamo rischiarlo già oggi perché sentiva ancora dolore. Credo che dopo la sosta sarà di nuovo a disposizione“.

Bilancio dell’inizio di stagione

In chiusura, l’allenatore traccia un bilancio positivo ma con margini di miglioramento: “Con due gol in più avremmo due vittorie in più… sarebbe stato perfetto. Ma va bene così: dobbiamo concentrarci sul lavoro quotidiano, restare uniti e continuare a migliorare. Noi dobbiamo restare sempre sul pezzo“.