La Roma non si ferma più: Soulé e Cristante inguaiano Pioli e la Fiorentina

Vince ancora la Roma, che prosegue il suo momento d’oro in campionato e si conferma capolista solitaria. Per i giallorossi arriva la terza vittoria consecutiva, frutto di una prestazione solida e matura, capace di ribaltare una Fiorentina vivace ma ancora troppo fragile nei momenti decisivi. La squadra di Gian Piero Gasperini dimostra carattere e concretezza, rimontando l’iniziale svantaggio e chiudendo la gara con un meritato 2-1. A decidere l’incontro sono le reti di Soulé e Cristante, che firmano la rimonta dopo l’iniziale vantaggio di Moise Kean. Per la Fiorentina di Stefano Pioli, invece, prosegue il momento difficile: sei partite senza vittorie dall’inizio del campionato, nonostante qualche segnale di crescita nella qualità del gioco e nell’atteggiamento.

La rimonta della Roma al Franchi

La partita allo stadio Artemio Franchi si apre in modo incoraggiante per i padroni di casa. La Fiorentina parte forte, mostrando fin da subito un’intensità e una precisione nel palleggio che erano mancate nelle ultime uscite. Al 14’ arriva il meritato vantaggio: Nicolussi Caviglia serve Kean, che salta un avversario, e dal limite dell’area scarica un destro potente e preciso sotto l’incrocio dei pali. Un gol di grande qualità, il primo in Serie A per l’ex attaccante della Juventus, che sembra dare fiducia e spinta alla squadra viola.

Ma la gioia dura poco. Dopo appena sei minuti, la Roma trova il pareggio con una grande azione manovrata: Dovbyk protegge palla in area e serve Soulé, che col sinistro scaglia un tiro imparabile sotto la traversa. L’argentino, sempre più protagonista, sigla così l’1-1 e riporta equilibrio nel punteggio. Alla mezz’ora del primo tempo arriva anche il sorpasso giallorosso: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dallo stesso Soulé, Cristante anticipa tutti sul primo palo e di testa firma il 2-1. Una rete da leader per il centrocampista, che conferma il suo ottimo stato di forma.

Prima dell’intervallo, Kean va vicino al pareggio con un’azione personale conclusa da un diagonale che colpisce il palo interno, lasciando il Franchi con il fiato sospeso. Nella ripresa la Roma gestisce il vantaggio con ordine e compattezza, lasciando poco spazio alla manovra viola. La Fiorentina tenta fino all’ultimo di trovare la via del gol, ma manca precisione e lucidità. Nel finale, Roberto Piccoli colpisce una traversa che nega ai toscani il pareggio. Al triplice fischio, la Roma esulta: terzo successo consecutivo e vetta della classifica confermata, riscattando così la clamorosa sconfitta europea contro il Lille, segnata dai tre rigori falliti da Dovbyk e Soulé.