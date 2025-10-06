Il Real Betis ha iniziato molto bene il campionato. I biancoverdi da tempo stanno brillando, visto che sono arrivati nelle posizioni europee della Liga in ognuna delle ultime cinque stagioni. In questa edizione, l’inizio è molto promettente e il quarto posto temporaneo, dopo la grande vittoria in trasferta con l’Espanyol, non sembra un’ipotesi così campata per aria.



L’episodio di ieri sera però riguarda una rissa furibonda all’ingresso di un settore dello stadio. Uno scontro tra tifosi che ha coinvolto, come evidenziano i media spagnoli, anche un ex presidente.

Espanyol-Real Betis, rissa furibonda tra tifosi

La partita tra Espanyol e Betis ha vissuto un finale molto teso dopo che Pau López ha parato un rigore al 103° minuto, esultando in faccia agli ex tifosi (nel post-partita si scusa, dicendo di esser stato preso dalla foga del momento, ndr). La tensione ha raggiunto livelli mai visti prima in campo e fuori, con tifosi e dirigenti che hanno preso parte a una delle scene più assurde mai viste nella massima serie calcistica spagnola

Un video trasmesso dall’emittente LTV 21 mostra diversi spettatori che entrano in contatto. Le immagini sono diventate rapidamente virali, e molti utenti sui social media hanno molto presto segnalato che tra loro c’era anche Joan Collet, ex presidente dell’Espanyol tra il 2012 e il 2016, coinvolto anch’egli nella rissa furibonda.

Esto ha pasado en uno de los palcos del RCDE Stadium entre aficionados de Real Betis y Espanyol, con el expresidente Joan Collet entre ellos. 🎥 @LTV_21 pic.twitter.com/U6K9Kx0Q47 — Offsider (@Offsider_ES) October 5, 2025

Un fatto sicuramente significativo che non fa altro che aumentare le polemiche iniziate nel corso del match e concluse a partita terminata.