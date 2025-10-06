Viaggia molto forte il Modena di Sottil. I canarini hanno battuto la Virtus Entella 2-0 issandosi al primo posto della classifica del campionato di Serie B. Un’altra prova di forza del Modena, che ha messo a referto cinque vittorie e due pareggi, frutto di 13 gol segnati e solamente 3 incassati. Un inizio fortemente indiziario che certifica le ambizioni elevate del collettivo.

Serie B, la classifica nelle prime posizioni

Chi prova a restare in scia del Modena è il favoritissimo Palermo di Pippo Inzaghi, che con il successo sul campo dello Spezia si rilancia a quota 15 punti, con nove reti segnate e tre subite. Non è un caso che Modena e Palermo, dopo le prime sette giornete di campionato, hanno le due miglior difese. Al terzo posto provvisorio c’è il Frosinone di Alvini che sta correndo e nemmeno piano.

I ciociari hanno il miglior attacco insieme al Modena e stanno dimostrando di poter dire la loro nelle zone più ambite della graduatoria. A quota 12 punti ci sono Venezia e Avellino, Cesena e Monza a quota 11, con Carrarese e Juve Stabia a 9.

Serie B, risveglio Sampdoria. Mentre lo Spezia…

La Sampdoria ha conquistato la prima vittoria stagionale, segnando un poker roboante al Pescara al termine di una prestazione che ha messo in luce tutto il carattere dei blucerchiati, passati in svantaggio e capaci di reagire molto bene nel corso del secondo tempo. Lo stesso tecnico Donati ha spiegato così in conferenza stampa le sensazioni di andare alla sosta con un risultato positivo, che può scuotere un ambiente fin qui davvero depresso: “Si sta bene. E’ una buona sensazione e vorrei ce la portassimo dietro. Questi pensieri aiutano, questi ricordi ti fanno capire quanto è bello vincere queste gare e affrontare tutto con la stessa determinazione”.

Un’altra ligure, invece, continua a fare tantissima fatica: stiamo parlando dello Spezia, che si trova all’ultimo posto della classifica a quota 3 punti: 4 gol fatti sono davvero troppo poco per una squadra che, nella scorsa stagione, era arrivata a un passo dalla promozione in A, sconfitta solamente nel ritorno della finale playoff dalla Cremonese.

Proveranno a risollevare la propria classifica dopo la sosta anche Mantova, Pescara e Bari: un tris di formazioni invischiate pericolosamente nella lotta playout. Ma è ovviamente ancora molto presto per definire contorni e prospettive di ambizioni e obiettivi. Un primo assaggio, comunque, è arrivato.

Modena, Palermo e Venezia sembrano, allo stato attuale, le tre squadre più accreditate a giocarsi i due posti per la promozione diretta.