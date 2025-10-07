Milan, la statistica è impietosa: il dato che preoccupa Allegri

In avvio di seconda frazione, il Milan comincia meglio, e la Juventus invece cede qualche metro. Ma la prima grande occasione è proprio per i padroni di casa. Su un batti e ribatti, Gatti può calciare da posizione comoda al volo, ma Maignan compie un miracolo. Il tiro del difensore della Juve era forte e ben direzionato, ma il portiere francese dice no. La successiva pressione della squadra rossonera non sembra funzionare, Di Gregorio è chiamato a qualche intervento non troppo impegnativo.

La grande occasione per il Milan però arriva dopo circa 8 minuti dall’inizio della seconda frazione. Su pallone lanciato dentro l’area da Modric, Kelly scivola alle spalle di Gimenez che a sua volta scivola. Per Guida è fallo e calcio di rigore per i rossoneri. Del tiro dal dischetto se ne incarica Pulisic che però grazia la Juventus. L’americano calcia di piatto e alza la traiettoria sulla curva alle spalle di DI Gregorio.

La occasioni per la squadra ospite non si esauriscono Leao ha l’occasione di colpire da dentro l’area piccola. Il portoghese subentrato mastica il tiro, impaurito dal disturbo di Rugani. Non è l’unica grande occasione per la squadra meneghina, che a inizio recupero, ha l’occasione con Leao servito magicamente da Modric ma calciatore malissimo. È l’ultima emozione di una gara molto bloccata.