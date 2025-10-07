Scandalo in F1, Ferrari disperata: la notizia è ufficiale

In casa Ferrari la situazione peggiora a vista d’occhio: l’ultima notizia mette in ginocchio la scuderia di Maranello, ormai è ufficiale.

Sul tracciato di Singapore la Ferrari ha vissuto l’ennesimo weekend molto complicato. Il Gran Premio si è concluso con la vittoria di George Russell davanti a Max Verstappen e Lando Norris: molto dietro le due Rosse, con Leclerc e Hamilton che hanno terminato la propria gara rispettivamente al sesto e ottavo posto.

Un risultato profondamente negativo, quello della scuderia di Maranello, che vede scappare via il secondo posto nella classifica Costruttori e rischia di perdere anche il terzo (la Red Bull è ormai a soli 8 punti). In casa McLaren, invece, si respira tutt’altro clima: la scuderia di Woking ha conquistato matematicamente il titolo costruttori per il secondo anno consecutivo.

In più i due piloti McLaren sono anche quelli che guidano la classifica piloti e paiono avere più chances per conquistare il titolo iridato, anche se Max Verstappen sta recuperando terreno e spera ancora in una rimonta che avrebbe del clamoroso. Di sicuro, però, il lavoro svolto da McLaren in questi ultimi anni è stato davvero straordinario: il team di Zak Brown sta meritatamente raccogliendo i frutti e lo stesso amministratore delegato può esultare non solo in termini sportivi, ma anche economici.

F1, Ferrari disperata: la McLaren è ormai imprendibile

Dopo la notizia dell’accordo da 100 milioni di dollari a stagione siglato con Mastercard, che consente alla McLaren di avere uno sponsor principale dopo più di un decennio, la testata Bloomberg ha riportato lo stipendio percepito proprio da Brown nel 2024. Il numero uno della scuderia di Woking ha portato a casa la bellezza di 37.3 milioni di sterline, pari a circa 42.8 milioni di euro.

Lo stipendio di Zak Brown cresce a dismisura assieme agli introiti della McLaren, che proprio di recente ha superato quota 3 miliardi di dollari in termini di valutazione. Il fatturato ha fatto registrare un +23% (609 milioni di euro) e un utile lordo di 43 milioni di euro: introiti da capogiro che hanno permesso a McLaren di raddoppiare gli stipendi dei top manager.

E non è tutto: con il Mondiale Costruttori ormai vinto e quello Piloti alla portata il fatturato di McLaren è destinato a crescere ulteriormente nel prossimo futuro. Ciò vuol dire che anche lo stipendio di Zak Brown (e non solo il suo) diventerà ancora più corposo.