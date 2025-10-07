Sinner, a Panatta bastano tre parole: completamente disintegrato

Dopo il ritiro di Jannik Sinner a Shanghai le parole di Adriano Panatta stanno facendo il giro del web: l’ex tennista ci è andato pesante.

Alla vigilia del Masters 1000 di Shanghai in pochi avrebbero pronosticato un’uscita di scena di Jannik Sinner già al secondo turno. Invece dopo la prima sfida vinta agevolmente contro il tedesco Altmaier il campione italiano è stato costretto al ritiro nel successivo match contro l’olandese Griekspoor. Jannik ha portato a casa il primo set ma ha poi dovuto cedere il secondo: nel terzo set ha cominciato ad avere grossi problemi a causa dei crampi e lo si è visto chiaramente sul servizio a favore sul punteggio di 2-2.

Griekspoor ha infatti preso il break a un Sinner incapace di reagire e vistosamente in difficoltà fisiche. Proprio dopo quel game il numero 2 al mondo ha deciso di ritirarsi: sono diventate virali le immagini di Jannik che prima si appoggia alla racchetta per camminare e poi viene aiutato a uscire dal campo dal suo staff.

Il ritiro di Sinner ha fatto molto rumore perché è l’ennesimo campanello d’allarme sulle condizioni in cui gli atleti si ritrovano a giocare il torneo di Shanghai. Prima del forfait di Jannik, infatti, c’erano stati i malori di Taylor Fritz e Giovanni Mpetshi-Perricard, ma anche il giramento di testa di Novak Djokovic, lo svenimento di Fucsovics e l’abbandono di Atmane.

Sinner, Panatta non ci gira intorno: parole molto pesanti

Adriano Panatta ha commentato con parole molto dure quanto accaduto a Sinner e agli altri tennisti nel corso del Masters 1000 di Shanghai. “Le condizioni di gioco sono brutali – ha detto Panatta alla Domenica Sportiva – Ci sono stati ritiri, svenimenti… Ci sono 36/37 gradi e si gioca all’aperto e non al coperto. C’è un tasso di umidità dell’95% e un tasso di inquinamento di 84%, che è indicato come malsano ed è sconsigliata l’attività sportiva”.

Panatta crede quindi che le tante lamentele dei protagonisti del circuito ATP siano sacrosante. Il discorso è sempre lo stesso: ormai si gioca troppo e il fisico degli atleti ne sta risentendo molto. Lo stesso Alcaraz ha dovuto rinunciare al torneo di Shanghai per cercare di risolvere alcuni problemi fisici comparsi durante il precedente torneo ATP 500 di Tokyo.

“Quando tu fai un’attività sportiva in tutto il mondo e in tutti i continenti può capitare”, ha poi aggiunto Panatta. La speranza di tutti i tifosi di Sinner è che il campione italiano possa riprendersi rapidamente in vista dei prossimi impegni.