Juventus, così non va: i tre flop di questo inizio stagione

La Juventus deve fare i conti con tre acquisti che si stanno rivelando un vero flop. Presi per dare più opzioni a Igor Tudor, fino a ora non stanno rispettando le aspettative.

La Juventus arriva alla seconda sosta stagionale con tantissimi dubbi e poche certezze. Il club bianconero è stato nuovamente colpito dalla sindrome della pareggite, arrivata già lo scorso anno con Thiago Motta. Giochi di parole a parte, la situazione è comunque parzialmente preoccupante perché Igor Tudor non sta riuscendo a far sì che tutte le pedine del suo scacchiere riescano a esprimere il massimo potenziale. E questo vale soprattutto per tre acquisti che avrebbero dovuto far compiere al reparto offensivo un salto di qualità importante.

Juve, ecco gli acquisti flop!

Partiamo da Jonathan David. Tanti gol in Ligue 1 con la maglia del Lille, un buon apporto con la nazionale canadese ma la Serie A è un’altra cosa. Pochissimo contributo realizzativo, tanti errori, distrazione e la convinzione che David ancora non abbia capito in quale realtà sia capitato. L’uomo che nell’immaginario collettivo doveva sostituire Dusan Vlahovic, al momento sta facendo la staffetta con il serbo, con quest’ultimo impiegato addirittura con un minutaggio maggiore. Serve di più.

Negativo anche l’impatto di Lois Openda. Gli ultimi minuti in Juventus-Milan hanno dimostrato tutta la sua insicurezza, nemmeno Openda ha capito di essere arrivato in Italia. Un tiro sbilenco, poca fase offensiva e una mentalità che ancora non è da Juventus. Modulo a 3 o a 2 poco cambia, Openda deve cambiare marcia e dimostrare di poter avere un ruolo importante in questa squadra.

Infine c’è Edon Zhegrova, forse l’unico dei tre che può essere parzialmente giustificato perché arriva da diversi problemi fisici che lo hanno tenuto ai box, in Francia, per molto tempo. Pochi spezzoni di gara, con Tudor che almeno per il momento sembra non vederlo. O magari non è pronto fisicamente, chissà. La cosa certa è che i tre nuovi acquisti che, in teoria, avrebbero dovuto modernizzare il vestito della Juventus, fino a ora si stanno rivelando un vero e proprio flop.

Juventus, la pareggite Tudor riaccende i social per Motta: i tifosi lo vogliono in panchina

Vuoi per la partenza sprint che aveva fatto sperare che fosse tutto passato, vuoi per l’indole agguerrita di Igor Tudor, ma i tifosi della Juventus sono passati dall’esaltazione allo sconforto in poche settimane. Nell’ultima uscita contro il Milan è arrivato uno 0-0 decisamente troppo deludente per i bianconeri, che non hanno offerto una prestazione all’altezza delle aspettative: emblematici i fischi dello Stadium alla fine dei 90 minuti. Troppi poi in generale i cinque pareggi consecutivi raccolti dai bianconeri nelle ultime cinque gare fra campionato e Champions: la Juventus sembra non saper più come si vinca.

Ed ora emerge un particolare che, inserito in questo contesto, non è indifferente. Nonostante una partenza da Torino certamente non tutta rose e fiori, alcuni supporters della Signora hanno mostrato di non aver dimenticato l’ex allenatore Thiago Motta, esonerato dopo l’ultima annata.

Sotto un post pubblicato dalla moglie dell’allenatore, molti fan hanno lasciato messaggi affettuosi per il loro ex tecnico. Tra i più frequenti: “Ci manchi mister”. C’è anche chi non riesce a digerire la decisione della dirigenza di interrompere il rapporto con lui: “Credevo davvero nel progetto con te, mister. Spero di rivederti presto in un’altra squadra per poterti continuare a seguire”. Alcuni, invece, puntano il dito contro la squadra: “Con Thiago la Juve esprimeva un gioco migliore. Peccato che i giocatori abbiano abbandonato il progetto sul più bello. Colpa di una società troppo debole”.

Insomma, nonostante la conclusione del rapporto decisamente brusca a livello mediatico, quello fra Thiago Motta e la Juventus rimane un (ex) matrimonio che continua a far discutere e a dividere i supporters della Signora.