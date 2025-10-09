Juventus, esubero o campione? Tudor ha un asso nella manica

La Juventus arriva alla sosta con poche certezze dopo gli ultimi pareggi che hanno rallentato il cammino dei bianconeri in campionato. Igor Tudor nei prossimi giorni deve ricorrere ai ripari per far sì che la sua squadra possa tornare in campo con più motivazioni rispetto alle ultime gare in cui si è visto un gioco debole e poco fluido.

Il problema principale riguarda sicuramente l’attacco. Lois Openda, Edon Zhegrova e Jonathan David non stanno incidendo secondo quelle che erano le aspettative iniziali. Ed ecco che, in questo caos, Tudor potrebbe rispolverare dalla manica quell’asso che per molto tempo è stato nascosto. Stiamo parlando di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, che per la maggior parte dell’estate è stato vicino all’uscio della porta, potrebbe paradossalmente essere quella pedina in più in grado di valorizzare al meglio il reparto offensivo bianconero.

Ecco l’asso nella manica di Tudor!

L’attaccante serbo già nel precampionato aveva fatto intravedere cose interessanti e, con il passare del tempo, la contemporanea “assenza” della concorrenza lì in avanti sta facendo sì che il serbo possa risalire nelle gerarchie e prendersi una maglia da titolare. Questo ora è l’obiettivo di Vlahovic, che per molto tempo è stato vicino alla cessione, si è discusso sulla risoluzione che non c’è stata e adesso ecco che il suo ruolo potrebbe cambiare.

La sosta potrà dire ancora molto, certo è che la posizione di Vlahovic sta cambiando. Il calcio è strano e questa conferma è arrivata in tanti modi, adesso toccherà al classe 2000 far sì che Tudor possa dargli nuovamente fiducia dall’inizio. Vlahvoci dovrà lavorare sulla testa, per tornare quel bomber che è stato a Firenze e trascinare la Juventus verso quelle vette inesplorate da un po’ di tempo.

