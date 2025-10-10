SI HD

Mbappé si schiera con Lamine Yamal: “Non toccate il ragazzo, è un talento”

Che Lamine Yamal sia un fuoriclasse non vi è alcun dubbio. La stella nascente del Barcellona fa parlare molto bene di sé sul campo, ma qualche critica è arrivata e Mbappé prende le difese del classe 2007 del Barcellona a due settimane dal Clasico.

Bisogna lasciarlo in pace“, così Kylian Mbappé nell’intervista concessa a Movistar+. Il chiaro riferimento è ai festeggiamenti che Yamal ha fatto per il suo 18esimo compleanno. Festeggiamenti ritenuti un po’ troppo esuberanti da tifosi e non solo, visto che sui social gli attacchi a Yamal sono stati tanti: “Si vede che ha una grande passione per il calcio, ed è l’unica cosa che non può perdere – ha sottolineato Mbappé -. Il resto è la sua vita privata, di cui si parla troppo. Bisogna accettare che nel calcio è un grande giocatore, ma nella vita reale è un ragazzo di 18 anni. A quell’età, tutti commettono errori. Si fanno cose giuste e se ne fanno altre meno”.

Flick e l’infortunio di Yamal

Hansi Flick ha parlato così dei problemi fisici occorsi a Yamal dopo gli impegni con la Nazionale: “Nel corso della scorsa sosta per gli impegni delle Nazionali si è venuta a creare una situazione con De la Fuente, figlia del fatto che io voglio proteggere e sostenere i miei giocatori. Non penso cose negative, è successo. Sono stato anche io commissario tecnico e mi sono trovato dall’altra parte. Devo proteggere il mio giocatore ed è per questo che ho fatto certi commenti. Ho parlato stamattina con Yamal, conosciamo tutti le sue qualità e la mia responsabilità è dargli tutto il tempo di gioco quando tornerà a disposizione”.

Ancora Flick che ha parlato così della situazione in vista dei prossimi impegni: “Non sappiamo quando tornerà in campo, il suo è un infortunio non facile e non muscolare. Non sappiamo se lo riavremo tra due, tre o quattro settimane e non sappiamo se ci sarà per il Clasico. Dobbiamo gestire il suo minutaggio, lavorerà per recuperare”.

Dunque a due settimane dalla Super-Sfida tra Real Madrid e Barcellona c’è ancora l’incognita, in casa blaugrana, di Lamine Yamal. Il fuoriclasse del 2007 farà di tutto per recuperare ed essere a disposizione, ma allo stato attuale non vi è certezza sul suo possibile impiego. Nei prossimi giorni se ne capirà sicuramente di più.

 

