Sol Campbell a Sportitalia: da Calafiori all’Inter sfiorata: “È saltato tutto per questo motivo”

Sol Campbell, ex difensore inglese, ha parlato in esclusiva ai microfoni di SPORTITALIA, soffermandosi anzitutto su Riccardo Calafiori, difensore azzurro arrivato all’Arsenal. Non è, però, l’unico argomento trattato.



Di seguito le sue parole su Calafiori: “Ha le abilità per guidare una linea difensiva, è un profilo duttile e sa muoversi negli spazi. Non è un difensore tradizionale come Maldini o altri, gioca in modo interessante”, ha dichiarato Campbell. E Calafiori in questa stagione ha messo a referto 7 presenze in Premier League, oltre a una in Champions League. Il tecnico dei Gunners, Arteta, riconosce in lui un profilo interessante per la sua proposta di calcio, visto che l’anno scorso, con le difficoltà fisiche dovute agli infortuni, non è praticamente mai stato a disposizione.

Campbell, l’opinione su Calafiori e l’Arsenal

Campbell si è poi espresso anche sulla sfida di Champions League che l’Arsenal giocherà contro l’Inter. L’ultima volta non andò bene ai Gunners, che perserò di misura dopo aver comunque condotto la partita quasi interamente, avendo un predominio territoriale consistente, senza però creare grosse chance per segnare: “Penso che l’Arsenal debba essere coraggioso e di capitalizzare le occasioni che avrà, giocando semplice e senza troppe complicazioni. Alcune volte se cerchi preziosismi puoi trovare difficoltà. Penso che debba imparare a gestire San Siro, uno stadio con grande storia. Deve giocare godendosela”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

Prima dell’inizio del campionato, Arteta aveva parlato così di Calafiori: “La scorsa per lui è stata la prima stagione in Premier ed è stata una buona stagione. È stato uno dei migliori acquisti anche se ha avuto problemi fisici successivi soprattutto alle gare disputate con l’Italia. Succede… Con il suo modo di giocare e la sua intensità dà energia alla squadra e speriamo che questa stagione continui a crescere e sia anche… più fortunato”.

Un augurio che finora sembra esser partito col piede giusto, considerando che Calafiori sta diventando sempre più importante per l’impostazione difensiva e offensiva dell’Arsenal, formazione che sta concedendo poco agli avversari. E che quest’anno ha in testa un obiettivo importante: la conquista della Premier.

Campbell, sguardo al passato

Campbell si è anche soffermato sul passato, che lo vide molto vicino all’Inter: “Uno sguardo anche Passato? Ero stato davvero molto vicino all’Inter, quando vidi che Ronaldo se ne andò, Appiano sembrava uscita dall’Impero Romano. Quando vidi il centro sportivo, pensai che mancava qualcosa a livello di metodologia sulla preparazione fisica, cosa invece che il Milan aveva. Ma confermo che ero davvero stato molto vicino all’Inter”.