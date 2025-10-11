L’ex attaccante di Milan e Napoli idolo nello Yorkshire: è capocannoniere del Leeds

Noah Okafor ha cominciato subito alla grande la nuova avventura in Premier League. Con il Leeds United sono già due i gol. E i tifosi acclamano le sue accelerazioni.

In estate Massimiliano Allegri aveva pensato di rilanciarlo con la maglia del Milan. Oggi con la maglia del Leeds United, Noah Okafor è già un idolo della tifoseria dello Yorkshire. L’attaccante svizzero è reduce da un momento davvero molto positivo, in cui ha segnato due reti nelle ultime tre gare di Premier League prima dell’intervallo per le Nazionali.

L’attaccante è già un idolo e spera presto di ricostruirsi un’immagine importante, dopo il deludente finale dell’esperienza milanista e quella impalpabile a Napoli.

Okafor, l’affare del Leeds United

Dopo pochi mesi di permanenza nella formazione dello Yorkshire, Okafor è già un beniamino della tifoseria del Leeds United. Il calciatore svizzero è il capocannoniere della squadra. Nelle prima sette giornate, ha siglato due reti più di chiunque altro nella formazione neo promossa in Premier League.

Una ripartenza importante quella dell’elvetico che evidentemente ha trovato fiducia in Inghilterra. Infatti, il Leeds United ha creduto fortemente in lui. E, proprio quando nessuno offriva le cifre richieste dal Milan, si è presentato con circa 19/20 milioni di euro e si è assicurato le prestazioni dell’ex Salisburgo.

In questa prima parte della stagione, Okafor si è messo immediatemente in mostra saltando una sola gara. Quella contro il Newcastle è l’unico match saltato. Per il resto è stato titolare in cinque gare su sei, subentrando solo alla prima persa con l’Arsenal 5-0.

Reti pesanti

Come ai tempi del Milan, in maglia Leed United Okafor sta segnando solo reti pesanti. Schierato nel suo ruolo originale di ala sinistra, ricoperto al Salisburgo da cui i rossoneri lo avevano prelevato, Noah sta facendo la differenza. In particolare, come detto nelle ultime tre gare di Premier è stato importante protagonista.

Nella partita che ha visto il Leeds battere a domicilio il Wolverhampton, Okafor ha segnato la rete dell’1-3. Gol che ha chiuso di fatto l’incontro prima della fine del primo tempo. Contro il Tottenham, nell’ultima partita prima della sosta per le Nazionali, Okafor ha siglato il momentaneo 1-1. Successivamente, il Leeds ha subito anche il gol che ha sancito la vittoria del Tottenham. Un’inversione di tendenza, una nuova vita per l’attaccante rispetto all’ultimo anno, in cui Napoli e Milan lo avevano sempre tenuto in scarsa considerazione.