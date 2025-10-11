Dopo la scomparsa di Miguel Ángel Russo, il figlio Nacho segna con il Tigre e dedica il gol al padre: una scena commovente.

Il calcio entra nell’anima e molto spesso regala emozioni indescrivibili. Come quella che è accaduta nella notte, quando Nacho Russo, attaccante classe 2000 del Tigre, ha segnato un gol molto toccante, probabilmente il più commovente della propria vita. Un filo emotivo prorompente: pochi giorni dopo la scomparsa del papà, Miguel Ángel Russo, figura storica del calcio argentino, Nacho ha trovato la forza di scendere in campo contro il Newell’s Old Boys, trovando anche la via della rete.



Nacho Russo, dedica commovente al papà

Il gol di Nacho è arrivato in occasione dell’1-1, una rete che è diventata molto più di una rete: “Se non avessi giocato, mi avrebbe insultato. Glielo dovevo, sono sicuro che sarà felice”, ha spiegato Nacho a ESPN, commosso per l’enorme carico emotivo con il quale è stato travolto d’affetto in questi giorni difficili e indimenticabili. La notizia della scomparsa di Miguel Russo, figura leggendaria del calcio argentino, ha scosso l’universo calcistico sudamericano e internazionale, generando un’enorme ondata di messaggi d’affetto.

Morte Miguel Russo, l’ultimo saluto del Boca

Il Boca Juniors, negli scorsi giorni, ha voluto salutare così Miguel Russo, scomparso all’età di 69 anni. Una nota stampa molto toccante: “Il Club Atlético Boca Juniors è profondamente addolorato nell’annunciare la morte di Miguel Ángel Russo. Miguel lascia un segno indelebile nella nostra istituzione e sarà sempre un esempio di gioia, calore e impegno. Accompagniamo la sua famiglia e i suoi cari in questo momento di dolore. Era appassionato della sua attività, un combattente tenace in tutte le situazioni, un punto di riferimento prima come giocatore e poi come allenatore. Addio, caro Miguel!”.

Da giocatore, Miguel Russo aveva vestito le maglie di Estudiantes (dal 1975 al 1988) e dell’Argentina (17 presenze in Nazionale), iniziando il percorso di allenatore al Lanus nel 1989. Ha guidato anche Rosario Central, San Lorenzo, Velez e Racing e con il Boca Juniors ha vinto la Copa Libertadores nel 2007.

Anche Leandro Paredes, negli scorsi giorni, ha voluto salutare affettuosamente Miguel Russo: “Grazie per aver difeso i nostri colori con tanta passione, grazie per aver lottato fino all’ultimo giorno per essere presente per la tua squadra. Ci lasci molti ricordi e insegnamenti. Addio Miguel! Un sentito cordoglio a tutta la famiglia Russo“.