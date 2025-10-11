Serie A, Top 10 Under 21 per valore di mercato. Chi sono i giovani più quotati

Talento frutto di estro e fantasia: in Serie A ci sono diversi Under 21 di assoluto valore. Spicca Kenan Yildiz, ma non solo. Andiamo a conoscere la top 10 dei profili dal valore di mercato più elevato.

“L’Italia non è un Paese per giovani”. Quante volte abbiamo sentito questa frase nella nostra quotidianità. In Serie A, con il passare degli anni, stanno aumentando i profili giovani molto interessanti. Transfermarkt ha redatto la top 10 dei giocatori Under 21 in base al loro valore di mercato. Un valore comunque temporaneo e dinamico, destinato a cambiare in base alle singole prestazioni. Yildiz guida questa classifica, ricca di talento e prospettiva.

La top 10 degli Under 21 più ‘costosi’

In prima posizione troviamo Kenan Yildiz, fantasista classe 2005 della Juventus, il cui valore di mercato secondo Transfermarkt s’aggira intorno ai 75 milioni di euro. Dopo un’annata (la scorsa) abbastanza altalenante, in questa stagione Tudor gli ha affidato le chiavi della fantasia tra le linee, per determinare le giocate offensive dello sviluppo bianconero. Dietro al turco c’è un altro gioiellino niente male: Nico Paz, il cui valore è di 55 milioni di euro.

Il Como in estate, secondo voci di corridoio, avrebbe rifiutato una proposta del Tottenham addirittura superiore a questa cifra. Su Paz c’è sempre la recompra del Real Madrid, che molto probabilmente l’anno prossimo vorrà portarselo nuovamente in Spagna. Al terzo posto troviamo Santiago Castro (35 milioni), dunque Giorgio Scalvini, alla stessa cifra numerica dell’attaccante del Bologna. A 30 milioni di valore effettivo troviamo Pio Esposito, Assane Diao e Jesus Rodriguez. Chiudono la top ten Evan Ferguson della Roma, Pietro Comuzzo della Fiorentina e Ange-Yoan Bonny a quota 23 milioni di euro.

Il fatto che il Como abbia tre profili tra i primi dieci certifica il lavoro certosino di Cesc Fabregas e della dirigenza lariana, che ha voluto acquistare giocatori di prospettiva e interessanti sul piano della crescita personale e di squadra.

In questi giorni si è fatto un gran parlare di Pio Esposito. A tal proposito Henrikh Mkhitaryan, interpellato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Bonny e dell’attaccante classe 2005: “Ho già detto loro in privato di essere… più egoisti. Gli attaccanti devono esserlo, vengono giudicati dai gol. Devono aiutare la squadra, come già fanno, ma alla fine si conteranno solo le loro reti. Continuo a ripetere: “Siete voi che dovete farci vincere!”. Li posso aiutare in certi dettagli tattici, ma spetta a loro lavorare e metterla dentro. Credetemi, hanno già un grande presente, ma il futuro sarà ancora più grande, anche perché sanno comportarsi ovunque”.