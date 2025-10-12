Capolavoro Paolini, tutta Italia esulta: gioia infinita

La sconfitta contro la Gauff sicuramente brucia, ma questo non ha negato a Jasmine Paolini una gioia infinita per lei e per tutta l’Italia.

Un anno semplicemente straordinario. Jasmine Paolini ha ormai smesso di sorprendere e ha iniziato a confermare, partita dopo partita, di appartenere di diritto all’élite del tennis mondiale. La tennista toscana, 29 anni, ha vissuto un 2025 da protagonista assoluta, con risultati che resteranno nella storia dello sport italiano. La sua ascesa, iniziata nel 2024 con la finale al Roland Garros e il trionfo a Dubai, è proseguita fino al titolo agli Internazionali d’Italia 2025, dove aveva piegato Coco Gauff in una finale memorabile al Foro Italico. Nella scia di campionesse come Francesca Schiavone e Flavia Pennetta, la Paolini ha portato nuova linfa al movimento azzurro, grazie a un tennis esplosivo ma anche maturo, basato su velocità di gambe, capacità di anticipo e una straordinaria solidità mentale.

Il successo in doppio al Roland Garros 2025 con Sara Errani e l’oro olimpico conquistato insieme alla stessa compagna a Parigi 2024 sono state ulteriori conferme della sua completezza. Non più un’outsider, ma una certezza in grado di reggere il peso delle aspettative e di confrontarsi con le migliori al mondo.

Il 2025 le ha regalato una continuità impressionante: finali, semifinali, vittorie di prestigio e una costanza che le ha permesso di issarsi stabilmente tra le prime dieci del ranking WTA. L’obiettivo dichiarato di fine stagione è uno solo: qualificarsi per le WTA Finals di Riyadh, dove si sfidano le migliori otto del mondo. Un traguardo sempre più concreto, che si è avvicinato ulteriormente dopo il capolavoro firmato in Cina: la vittoria contro Iga Swiatek, ex numero 1 del mondo.

Paolini spettacolare, Iga Swiatek annientata: rammarico Gauff

Proprio a Wuhan, nel penultimo WTA 1000 della stagione, Paolini ha disputato una delle migliori partite della sua carriera, dominando Swiatek con un eloquente 6-1 6-2 in appena un’ora e cinque minuti di gioco. Un match perfetto, giocato con lucidità e aggressività dal primo all’ultimo scambio. L’azzurra ha messo a segno cinque break, comandando gli scambi e non concedendo mai campo alla polacca, che l’aveva sconfitta per sei volte su sei nei precedenti. È stata la prima vittoria in carriera contro la campionessa di Varsavia, arrivata nel momento più delicato della stagione, quello in cui ogni punto pesa doppio in chiave Finals.

Con questo successo, Paolini ha raggiunto la quinta semifinale in un WTA 1000, un record assoluto per il tennis femminile italiano. La gara con Coco Gauff, tuttavia, ha spento presto ogni sogno di finale, ma poco camia in chiave ranking, perché Jasmine tiene a debita distanza la Ribakina, la prima delle escluse, superando ora i 200 punti: un margine prezioso che la avvicina sensibilmente al sogno Riyadh. Il sorriso di Wuhan racconta più di mille parole: Paolini non è più la sorpresa, è la realtà più luminosa del tennis italiano, al netto dell’eliminazione.