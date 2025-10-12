Haaland asfalta Israele: tripletta e due rigori falliti di fila. Così Italia vicina ai playoff

Un’altra clamorosa prestazione di Erling Haaland con la Norvegia avvicina la Nazionale scandinava ai Mondiali. Tripletta e Israele schiantato 5-0, ma il bottino poteva essere più grande…

L’Italia è sempre più vicina ai playoff. Il motivo? Il solito. Erling Haaland e la sua inarrestabile Norvegia. Oggi, Israele poteva essere l’ultimo grande ostacolo verso la vittoria del girone. La realtà è però che la squadra norvegese al momento è molto più forte dell’Italia e anche dove gli Azzurri hanno faticato, gli scandinavi passeggiano. A Oslo è finita con un perentorio pokerissimo. Una partita anomala dove la Norvegia segnato tre gol con Haaland e poi ha avuto il supporto di Israele con due autoreti.

Tripletta Haaland: numeri da marziano

Il centravanti norvegese del Manchester City ha dato saggio delle sue capacità. Ennesima partita con una clamorosa multi marcatura da parte del fenomeno norvegese. I numeri della sua carriera, ogni partita che gioca, sono sempre più incredibili.

Il portentoso prodotto del Molde e della “scuderia” RedBull in questa stagione ha numeri allucinanti. Quelli di oggi sono stati i gol numero 19, 20 e 21 dall’inizio dell’annata. Ma quello che fa impressione è che le partite tra club e nazionale sono 12. Nazionale con cui Haaland ha segnato in ciascuna delle sue ultime 10 presenze.

L’attaccante venticinquenne ha ora collezionato ben 51 segnature in 46 apparizioni con la Norvegia. Sono addirittura otto le reti nelle ultime due partite con la nazionale.

Haaland come Dovbyk

E dire che il bottino del centravanti classe 2000 poteva essere anche più importante. Infatti, oggi dopo appena 5 minuti di gara Erling ha sbagliato un rigore, per ben due volte. Haaland ha imitato il “prodigio” al contrario del collega della Roma Dovbyk. Primo rigore fallito, ripetizione e nuovo errore. Poteva dunque essere il poker nonché il nono gol nelle ultime due gare con la Norvegia.

Italia verso i playoff

Al di là dei prodigi compiuti dal centravanti, la vittoria della Nazionale norvegese è quasi una pietra tombale per l’Italia. Le speranze degli Azzurri sono ormai ridotto al lumicino. A prescindere dalla vittoria contro l’Estonia.

Proprio contro i baltici, la formazione scandinava a novembre potrà chiudere i conti. Infatti con i punti vantaggio e la differenza reti, anche perdendo l’ultimo scontro diretto con gli Azzurri, Haaland e compagni sarebbero certi della qualificazione ai Mondiali. Il traguardo storico per i norvegesi è ormai a un passo. Quella del 2026 diventerebbe infatti la 4^ partecipazione della Norvegia ai Mondiali.