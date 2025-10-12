SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Maignan come Rabiot, stoccata su Milan-Como a Perth: “Si pensa all’aspetto finanziario e si dimenticano altre cose”

Maignan come Rabiot, stoccata su Milan-Como a Perth: “Si pensa all’aspetto finanziario e si dimenticano altre cose”

di

Milan-Como a Perth non smette di far discutere e creare polemiche. Soprattutto in casa Milan. Anche oggi, dal ritiro della Francia, è stato Mike Maignan a tornare sull’argomento in maniera molto chiara.

In conferenza stampa, alla vigilia della sfida della sua Francia contro l’Islanda, Maignan è andato in conferenza stampa con il CT Deschamps. L’occasione è speciale perché Mike, in assenza di Kylian Mbappé, sarà capitano della formazione transalpina nella gara di domani valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Maignan, tra i veri temi su cui è stato incalzato, ha parlato anche del Milan ed in particolare della storica decisione della Lega Serie A di spostare la gara col Como a Perth. Una iniziativa commerciale, favorita anche dall’indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi invernali, che è stata accettata con riluttanza dalla UEFA. E soprattutto crea un brutto precedente che, anche il suo compagno Adrien Rabiot ha definito assurdo.

Milan-Como a Perth, Maignan si allinea a Rabiot: “È una follia”
Milan-Como a Perth, Maignan si allinea a Rabiot: “È una follia”(LaPresse) – sportitalia.it

Le parole di Maignan su Milan-Como a Perth

Sono pienamente d’accordo con Adrien – dice il portiere rossonero dal ritiro della Nazionale francese –. Oggi si pensa molto all’aspetto economico e si dimenticano altre cose altre cose importanti. È una partita di Serie A. Non capisco perché si giochi all’estero. Noi (Milan, ndr) abbiamo obiettivi importanti e invece perdiamo la possibilità di giocare una partita in casa”.

Le parole fanno eco a quelle del compagno di Nazionale e di squadra, Rabiot che, solo pochi giorni fa, era stato altrettanto critico sulla scelta.Milan-Como a Perth – aveva detto il compagno di squadra di Maignanè totalmente assurdo. Si parla di calendari e della salute dei calciatori e questo è assurdo. Pazzesco fare tanti chilometri per giocare una partita tra due squadre italiane”.

Una critica quella dell’ex centrocampista di OM e Juventus che, peraltro, aveva provocato la dura reazione dell’AD della Serie A De Siervo. Il dirigente della Lega aveva sostanzialmente detto che i calciatori non avevano voce in capitolo perché i campionati pagano i loro stipendi. Ma quello di Maignan è solo il secondo endorsement per la critica di Rabiot. Anche Maurizio Sarri, ex allenatore del centrocampista alla Juve, gli aveva dato ragione: “Adrien ha ragione: i soldi non giustificano tutto”.

Tanti i contrari alla scelta della Serie A

La decisione della Lega di Serie A non ha trovato il parere contrario dei singoli calciatori. Milan-Como a Perth, in Australia, non piace a nessuno: l’Aic e l’associazione dei calciatori francese si erano già allineate alla posizione di Rabiot, sostenuta ora anche da Maignan.
E a questo punto non è da escludere anche che organismi più importanti possano far sentire la propria opinione contraria. Vedi, magari, il FifPro, il sindacato mondiale dei calciatori.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×