Nigeria, paura in volo per la nazionale di Osimhen e Lookman: atterraggio di emergenza – VIDEO

Serata di paura per la spedizione della Nazionale nigeriana che hanno vissuto attimi di terrore a bordo di un aereo che li doveva riportare in patria. Osimhen, Lookman e compagni sono atterrati poi senza conseguenze.

Serata di terrore per la spedizione della Nazionale nigeriana, in questi giorni impegnata nelle gare africane di qualificazione ai Mondiali 2026. La Nazionale nigeriana di Victor Osimhen e Ademola Lookman, entrambi convocati, ha giocato nella serata di venerdì a Polokwane in Sudafrica contro il Lesotho. Le Super Eagles hanno vinto 1-2 con le reti dell’ex Udinese Troost-Ekong e del Torinista Che Adams. Nella serata di ieri avrebbero poi dovuto raggiungere nuovamente la Nigeria. Più precisamente Uyo, per la gara contro il Benin di martedì sera. Ma l’aereo ha dovuto fare un atterraggio d’emergenza dopo soli 25 minuti di volo.

Nigeria, atterraggio d’emergenza: i motivi

Come detto 25 minuti dopo il decollo, l’aereo su cui la Nazionale della Nigeria viaggiava verso casa, ha dovuto fare un atterraggio d’emergenza. Il pilota dell’aereo ha dovuto fare una virata e chiedere il permesso per atterrare urgentemente all’aeroporto di Luanda in Angola. Momenti di paura che sono stati fortunati superati grazie alla prontezza e alla prudenza dei piloti, protagonisti in prima persona del problema.

The aircraft carrying the Super Eagles of Nigeria from Polokwane, South Africa to Uyo has made an emergency landing in Luanda, Angola when 25 minutes after refueling, the pilot made a U-turn into Luanda due to a HEAVY CRACK on the Plane’s wind shield. More to Follow…… pic.twitter.com/66qJYxyFou — Football Fans Tribe 🇳🇬 ⚽ (@FansTribeHQ) October 11, 2025



Infatti, i piloti in cabina, dopo soli 25 minuti di volo, sono finiti in immediato pericolo. Nel parabrezza della cabina di pilotaggio si è improvvisamente creata una crepa. La crepa ha dunque incrinato l’intero vetro della fusoliera e ha messo in diretto pericolo i piloti e dunque il resto dei componenti.

A quel punto l’unica opzione è stata quella di atterrare nello scalo più vicino e più adatto all’atterraggio del velivolo. Un problema di una certa gravità che ha sicuramente messo in allarme le autorità. Fortunatamente l’episodio non ha creato danni a nessuno. Di certo gli aerei non portano fortuna alla Nigeria che già l’anno scorso per un’emergenza aerea aveva trascorso una notte da incubo in aeroporto.

Dopo la paura la ripartenza

Dopo alcune ore, nella notte, la Nigeria passata l’emergenza e la paura è ripartita con un altro aeromobile. La selezione africana da Luanda ha dunque raggiunto regolarmente Uyo dove giocherà la partita contro il Benin martedì sera. Le Super Eagles devono vincere per agganciare in testa al gruppo C proprio la Nazionale dell’Africa occidentale. La situazione vede al momento proprio il Benin in testa al girone C con 17 punti, il Sudafrica segue con 15 e la Nigeria è terza a 14 punti. Va ricordato che, come in Europa, la prima del girone va direttamente ai Mondiali e la seconda ai playoff. Dunque per la Nigeria emergenza fuori dal campo, ma anche in campo.