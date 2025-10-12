Serata da ricordare per Ruben Neves, che ha deciso la sfida tra Portogallo e Irlanda nel finale: dedica a Diogo Jota, amico fraterno morto in Spagna tre mesi fa.

Una gara importante, decisa da un episodio emozionante. L’impatto di Ruben Neves nel recupero del secondo tempo della sfida tra Portogallo e Irlanda è stato determinante. Tre punti importanti per la nazionale lusitana, con il gesto bellissimo del classe ’97, che ha voluto esultare con i compagni, poi abbassandosi il calzettone per mostrare a tutto il mondo il tatuaggio che lo ritrae abbracciato a Diogo Jota, morto in Spagna poco più di tre mesi fa per un brutale incidente stradale. Un legame eterno.

Ruben Neves e la dedica a Jota: commovente

Non poteva andare meglio di così il finale di Portogallo-Irlanda, proprio quando Ruben Neves ha segnato il gol che ha deciso la sfida. Una rete importante, arrivata in extremis e dopo che anche Cristiano Ronaldo era incappato nella serata ‘no’ dei rigoristi, fallendo il penalty del possibile vantaggio. Ruben Neves ha commentato così le sue emozioni dopo il gol: “Il mio primo gol in nazionale, e con questo numero (il 21 di Diogo Nota, ndr), non poteva arrivare in modo migliore. Sarebbe stato tanto felice di essere qui con noi. Ho detto che ognuno di noi avrebbe dato un po’ di quello che era Diogo, e oggi è stata una di quelle partite. Una partita molto difficile, senza spazi, contro una squadra che difendeva molto bassa. Doveva andare così”.

L’hommage de Ruben Neves, buteur avec le Portugal 🇵🇹, pour Diogo Jota. ❤️🙏 pic.twitter.com/2O016hW3m6 — Actu Foot (@ActuFoot_) October 11, 2025

Ruben Neves ha poi evidenziato gli aspetti più importanti della prestazione individuale e di squadra, rimarcando quello che è possibile migliorare anche nel futuro: “Quando giochiamo contro una squadra che mette l’attaccante al limite dell’area, è molto difficile. Nel secondo tempo siamo stati migliori, un po’ più pazienti con la palla, e abbiamo meritato questa vittoria. Diogo Costa non ha fatto una sola parata. È stata una partita a senso unico e tre punti molto importanti”.

Nella mentalità del Portogallo non c’è alcun passo in avanti da compiere. Si vive alla giornata, con la consapevolezza che la qualificazione ai Mondiali è molto vicina e anche Ruben Neves ha voluto sottolineare questo aspetto, mantenendo però i piedi per terra del collettivo: “Affrontiamo partita per partita. Sappiamo che nella prossima partita potremo assicurarci un posto nella Coppa del Mondo, con l’incredibile supporto dei nostri tifosi, e faremo tutto il possibile per riuscirci”.