Zidane apre alla Juventus sul futuro: “Non so perché non sia successo”

Zinedine Zidane è stato ospite oggi sul palco del Festival dello Sport organizzato La Gazzetta dello Sport. Il francese ed è stato intervistato da un tifoso doc della Juventus come Walter Veltroni.

Zinedine Zidane ha partecipato a un talk con Walter Veltroni dal palco del Festival dello Sport. I due si sono soffermati molto sull’argomento Juventus. Zizou, ex giocatore bianconero e oggi allenatore di successo fermo però da quattro anni, sta aspettando la sua nuova occasione in panchina. Un’opportunità che molti tifosi della Juve spererebbero fosse sfruttata. Intanto, perché la bacheca di Zizou parla per lui (3 Champions League e 2 campionati spagnoli, per dirne qualcuno). E poi perché nella mente e nel cuore dei tifosi della Juventus, Zidane è sinonimo di grande Juventus. Perché di fatto il periodo di Zizou alla Juve è forse il periodo più fulgido del suo talento nonché uno dei più belli della storia della Vecchia Signora.

Zidane e la Juventus, nulla è escluso

Il piatto forte della chiacchierata tra Veltroni e Zidane è stato ovviamente un possibile futuro alla Juventus. Un ritorno alla Vecchia Signora in panchina, dopo l’esperienza da giocatore, sarebbe romantico. Tuttavia, seppur più volte chiacchierato non è mai accaduto. Ma il francese, fermo dal 2021 quando ha lasciato la panchina del Real per la seconda volta, non esclude un ritorno.

”Escludo un ritorno alla Juve? Non lo so. Ce l’ho sempre nel cuore – ha detto il Pallone d’Oro 1998 –. Sicuramente è vero che in passato non è successo e non so perché. Ma ho fatto anche altre scelte. Per il futuro ora non lo so”. Niente di concreto insomma. Zidane e la Juventus certamente non sono vicino. Ma nulla può essere escluso.

Oggi la voglia di Zizou si chiama innanzitutto Francia, Nazionale francese, con cui ha un conto aperto essendosi ritirato dal calcio con la testata a Materazzi e il Mondiale da capitano perso. “La mia sensazione è che quello che voglio fare in futuro è allenare la Nazionale francese. Non per forza ora, ma vorrei farlo un giorno”. Una dichiarazione che allontana, almeno per ora, la possibilità di una successione a Deschamps che lascerà dopo il Mondiale 2026.

Zidane: “O Real o Juve a vita”

Incalzato da Veltroni, Zidane svela un piccolo aneddoto sul suo passaggio da record dalla Juventus al Real Madrid. E racconta: “Ero ad una cena di gala, c’era Florentino e mi fece arrivare un bigliettino: ‘Vuoi venire al Real?’. E io ho pensato: ho trent’anni o lo faccio ora o rimango alla Juventus per sempre”.