Chi sono i giocatori di Capo Verde che hanno giocato in Italia

Capo Verde parteciperà ai Mondiali di calcio del 2026. Il piccolo arcipelago al largo delle coste dell’Africa occidentale ha raggiunto ieri questo incredibile traguardo. E tra i giocatori che hanno conquistato la qualificazione c’è anche qualche qualche vecchia conoscenza italiana.

La notizia era nell’aria ormai da mesi, Capo Verde nel girone di qualificazione ai Mondiali era davvero in ottima posizione. Aveva messo in crisi il Camerun, che ora dovrà passare dai playoff, e ieri ha completato l’opera. Il perentorio 3-0 con cui Capo Verde ha superato Eswatini è solo l’ultimo grande risultato di questa impresa. La formazione del CT Bubista ha chiuso il girone con 23 punti, 16 gol fatti e 8 subiti e perdendo soltanto una partita su dieci. Un traguardo incredibile per la selezione di un Paese così piccolo, ma in grado di esportare anche parecchi calciatori in giro per il mondo. Quattro di questi hanno persino giocato nel campionato italiano.

Cabral

Adilson Tavares Varela, meglio noto come Cabral è uno dei calciatori più esperti della rosa di Capo Verde. Classe 1988, centrocampista, è il più anziano degli ex “italiani”. In Serie A è stata una meteora con la maglia del Genoa: appena 7 presenze in rossoblù durante la seconda parte della stagione 2013/14, in prestito dal Sunderland. Cabral possiede anche il passaporto svizzero ed è cugino anche dell’ex Chievo e Udinese Gelson Fernandes dell’ex Fiorentina Edimilson Fernandes.

Alessio Da Cruz

Tra campionato di Serie A e Serie B, c’è anche Alessio Da Cruz nella rosa di Capo Verde. Trequartista/attaccante, classe 1997, di scuola olandese, ha scelto Capo Verde per via delle origini della sua famiglia. Oggi gioca nella modesta formazione dell’Athletic in Serie B brasiliana. Ma nel 2018/19 ha collezionato 3 presenze in Serie con la maglia del Parma. Coi crociati solo un anno prima aveva conquistato anche la promozione dalla B alla A. Ma quella con gli emiliani non è l’unica, la prima o l’ultima esperienza italiana. Prima e dopo ha giocato con Novara, Spezia, Ascoli, Vicenza e Feralpi Salò.

Jovane Cabral

Più recente e leggermente più “incisiva”, invece, l’esperienza di Jovane Cabral. Centravanti, classe 1998, cresciuto nello Sporting Lisbona, ha giocato in due diversi momenti in Serie A, segnando anche due reti. La prima esperienza è del 2022, quando approda nella Lazio di Maurizio Sarri che cercava un vice Immobile. Appena tre le presenze in Serie A per l’attaccante di Capo Verde. Abbastanza, però, per segnare anche una rete (contro l’Hellas Verona). Un gol che gli vale anche il record di primo capoverdiano della storia a segnare nel massimo campionato italiano. Il secondo gol in Serie A arriva nella stagione 2023/24, con la maglia della Salernitana contro il Frosinone. È l’unico acuto di 12 anonime presenze in granata.

Dailon Rocha Livramento

Il più recente di tutti e anche il più decisivo per le sorti di Capo Verde è Dailon Rocha Livramento. Classe 2001, come Da Cruz, olandese di nascita ma capoverdiano naturalizzato per via delle origini della famiglia, Rocha Livramento ha giocato la scorsa stagione con l’Hellas Verona. 29 presenze e anche una rete, alla prima giornata contro i futuri campioni d’Italia del Napoli! L’attaccante, pur avendo iniziato bene, non ha mai convinto e quest’anno gioca al Casa Pia in prestito. Ieri è stato l’autore del gol che ha sbloccato l’incontro Eswatini.