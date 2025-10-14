Empoli, salta la panchina: il nome in pole per il sostituto

Pausa di Ottobre quasi terminata, è arrivato il primo esonero tra Serie A e Serie B. E’ terminata quindi la calma piatta e a farlo è stato l’Empoli che ha deciso di esonerare Guido Pagliuca.

E’ Guido Pagliuca il primo allenatore esonerato tra Serie A e Serie B in questa stagione. Arriva quindi tardi rispetto all’abitudine, il 14/10 il primo esonero tra i due campionati principali italiani. E’ l’Empoli la prima squadra a scuotere la panchina. Come già nell’aria da giorni infatti la società toscana, ancorata alla dodicesima posizione, 9 punti nelle 7 gare di campionato ha deciso di cambiare la guida. L’Empoli arrivava da 2 pareggi e 1 vittoria nelle ultime 3. L’obiettivo dell’Empoli è infatti quello di provare a tornare nella massima Serie e le prestazioni attuali non lo garantirebbero. Per il post Pagliuca si pensa ad un ex dei toscani.

Empoli, esonerato Guido Pagliuca

9 punti in 7 partite, 5 nelle ultime 3. L’avvio di stagione era stato tragico per l’Empoli di Pagliuca. Le ultime 3 gare avevano però fatto pensare ad una formazione toscana in ripresa dopo i pareggi con Carrarese e Monza e la vittoria contro il Sudtirol. Le prestazioni non hanno però convinto la proprietà e la sosta ha fatto il resto le riflessioni sono state sempre di più e hanno portato all’esonero del tecnico.

Questo il comunicato della società toscana: “Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Guido Pagliuca, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra, ed i componenti dello staff tecnico Nazzareno Tarantino, Simone Angeli e Riccardo Carbone. A mister Pagliuca e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo, Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive“.

Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Guido Pagliuca dall’incarico di allenatore della Prima Squadra 👉 https://t.co/XXluQ2rHRJ pic.twitter.com/3CdCnzB8CS — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) October 14, 2025

Post Pagliuca, Dionisi il nome giusto

Una sola stagione in toscana ma ha lasciato il segno, Alessio Dionisi è il candidato numero 1 per la panchina dell’Empoli. L’ex allenatore del Palermo, ha già allenato la formazione azzurra nella stagione 2020-21, 38 partite 19 vittorie, 16 pareggi e solo 3 sconfitte, risultato campionato vinto e promozione in Serie A. Dopo quell’avventura 2 anni e mezzo a Sassuolo conclusi con l’esonero dopo 2 buone stagioni, la terza non conclusa ha visto poi la retrocessione dei neroverdi.

L’anno scorso un 8^ posto in Serie B che non ha convinto il Palermo a confermarlo. Ora la possibilità di tornare ad Empoli con il tecnico che si deve prima liberare dal Palermo. Le prossime ore saranno decisive con l’allenatore che potrebbe sedere già sulla panchina dei toscani domenica contro il Venezia.