Preoccupazione in MotoGP, scatta l’allarme: che tragedia

L’allarme scattato in MotoGP preoccupa molto gli appassionati della classe regina: nessuno immaginava un tale scenario.

Il Mondiale di MotoGP ha ormai emesso i suoi verdetti. Marc Marquez ha dominato in lungo e in largo il campionato (11 GP e 14 Sprint Race vinti) ed è riuscito così a conquistare il suo nono titolo iridato con ben cinque weekend di anticipo. Tra i Costruttori la Ducati ha fatto ancora una volta il vuoto, come già accaduto nelle ultime stagioni.

La classe regina è ora attesa sui circuiti di Australia e Malesia, prima di rientrare in Europa e concludere con le due tappe a Portimao e Valencia. Tuttavia proprio in queste ore è arrivata una notizia che preoccupa tutti gli appassionati di MotoGP: nei prossimi due weekend ci saranno parecchie defezioni tra i piloti.

In Australia e Malesia mancherà nientemeno che il nuovo campione del mondo Marc Marquez. Il 32enne di Cervera, riuscito nell’impresa di eguagliare il numero di titoli mondiali vinti dal suo grande rivale Valentino Rossi, è finito ko nell’ultimo GP di Mandalika. Lo scontro con Marco Bezzecchi al via della gara gli ha causato una frattura al processo coracoideo e una lesione ai legamenti della spalla destra: per il pilota della Ducati si è scelta la strada della terapia conservativa, ma proprio per non correre rischi Marquez non sarà in pista né a Phillip Island né a Sepang.

MotoGP, scatta l’allarme: non solo Marquez, quanti forfait

Oltre a Marquez nelle prossime due gare mancherà anche lo sfortunatissimo Jorge Martin. Lo spagnolo, che ha appena ceduto la corona proprio al connazionale, deve infatti fare i conti con l’ennesimo infortunio di questa travagliatissima stagione: la frattura scomposta della clavicola destra lo mette sicuramente fuori gioco per il GP australiano e probabilmente anche per quello malese.

E non è tutto: in Australia e Malesia non saranno presenti nemmeno Ai Ogura e Maverick Vinales. Il giapponese è ancora alle prese con i problemi al polso e alla mano destra, mentre il 30enne di Figueres sente ancora troppo dolore alla spalla sinistra. Il team manager Tech3, Hervé Poncharal, ha confermato a GPOne che Vinales non riuscirà a recuperare per i prossimi due appuntamenti.

Resta ora da capire se Ducati, Aprilia e KTM intenderanno sostituire i piloti assenti: potrebbe esserci una chance per i collaudatori Michele Pirro (Ducati), Lorenzo Salvadori (Aprilia) e Pol Espargarò (KTM).