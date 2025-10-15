Empoli, D’Aversa ha risolto il contratto. I dettagli

Aggiornamenti sull’Empoli che ieri ha esonerato ufficialmente Guido Pagliuca dopo un inizio di stagione poco entusiasmante. Le ultime novità a riguardo sul club toscano arrivano da Alfredo Pedullà.

Alfredo Pedullà, sul proprio sito, ha infatti dato le ultime informazioni sull’Empoli e su quello che è stato il suo allenatore. C’è infatti l’accordo con Roberto D’Aversa che pochi minuti fa ha risolto il contratto che lo legava al club toscano fino al giugno 2026.

Questo l’estratto ripreso dal sito di Alfredo Pedullà: “Roberto D’Aversa ha risolto pochi minuti fa il contratto che lo avrebbe legato all’Empoli fino al prossimo giugno. Accordo trovato e possibilità per l’allenatore di valutare qualsiasi altra proposta. D’Aversa era arrivato a Empoli nell’estate 2024, nella scorsa stagione la retrocessione all’ultima giornata dopo una serie di infortuni e contrarietà. Tra i momenti indimenticabili la semifinale di Coppa Italia contro il Bologna. Adesso la fine anticipata del rapporto”.

Empoli, salta la panchina

Pausa di Ottobre quasi terminata, è arrivato il primo esonero tra Serie A e Serie B. E’ terminata quindi la calma piatta e a farlo è stato l’Empoli che ha deciso di esonerare Guido Pagliuca.

E’ Guido Pagliuca il primo allenatore esonerato tra Serie A e Serie B in questa stagione. Arriva quindi tardi rispetto all’abitudine, il 14/10 il primo esonero tra i due campionati principali italiani. E’ l’Empoli la prima squadra a scuotere la panchina. Come già nell’aria da giorni infatti la società toscana, ancorata alla dodicesima posizione, 9 punti nelle 7 gare di campionato ha deciso di cambiare la guida.