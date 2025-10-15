Empoli, D’Aversa ha risolto il contratto. I dettagli

Aggiornamenti sull’Empoli che ieri ha esonerato ufficialmente Guido Pagliuca dopo un inizio di stagione poco entusiasmante. Le ultime novità a riguardo sul club toscano arrivano da Alfredo Pedullà.
Alfredo Pedullà, sul proprio sito, ha infatti dato le ultime informazioni sull’Empoli e su quello che è stato il suo allenatore. C’è infatti l’accordo con Roberto D’Aversa che pochi minuti fa ha risolto il contratto che lo legava al club toscano fino al giugno 2026.
Novità sull’Empoli: le ultime di Pedullà
Questo l’estratto ripreso dal sito di Alfredo Pedullà: “Roberto D’Aversa ha risolto pochi minuti fa il contratto che lo avrebbe legato all’Empoli fino al prossimo giugno. Accordo trovato e possibilità per l’allenatore di valutare qualsiasi altra proposta. D’Aversa era arrivato a Empoli nell’estate 2024, nella scorsa stagione la retrocessione all’ultima giornata dopo una serie di infortuni e contrarietà. Tra i momenti indimenticabili la semifinale di Coppa Italia contro il Bologna. Adesso la fine anticipata del rapporto”.
Empoli, salta la panchina
Pausa di Ottobre quasi terminata, è arrivato il primo esonero tra Serie A e Serie B. E’ terminata quindi la calma piatta e a farlo è stato l’Empoli che ha deciso di esonerare Guido Pagliuca.
E’ Guido Pagliuca il primo allenatore esonerato tra Serie A e Serie B in questa stagione. Arriva quindi tardi rispetto all’abitudine, il 14/10 il primo esonero tra i due campionati principali italiani. E’ l’Empoli la prima squadra a scuotere la panchina. Come già nell’aria da giorni infatti la società toscana, ancorata alla dodicesima posizione, 9 punti nelle 7 gare di campionato ha deciso di cambiare la guida.
L’Empoli arrivava da 2 pareggi e 1 vittoria nelle ultime 3. L’obiettivo dell’Empoli è infatti quello di provare a tornare nella massima Serie e le prestazioni attuali non lo garantirebbero. Per il post Pagliuca si pensa ad un ex dei toscani.