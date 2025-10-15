Fiorentina-Mandragora: fatta per il rinnovo. Ipotesi cessione fake news

Proseguirà ancora a Firenze, con la maglia della Fiorentina la carriera di Rolando Mandragora. Il centrocampista classe 1997 resterà in viola per altri anni ancora. Esclusa quindi ogni ipotesi di cessione, paventata in estate.

Alla Fiorentina dal 2022, Rolando Mandragora giocherà per altri anni ancora con la maglia viola. Il centrocampista cresciuto nel Genoa è diventato un pilastro della formazione toscana. Tutti i tecnici che sono passati nelle ultime tre annate, infatti, hanno fatto grande affidamento su di lui. E lui ha ripagato sempre con ottime prestazioni la fiducia.

Italiano, Palladino e ora Stefano Pioli contano su di lui. E anche la società sembra farlo. Nel 2022, infatti, Rolando aveva firmato un contratto di quattro anni che scadrà alla fine della stagione in corso. Un accordo che però la Viola e lo stesso centrocampista napoletano hanno deciso di comune accordo di rinnovare e manca solo l’annuncio, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà.

Mandragora-Fiorentina: trattativa avviata in estate

Rolando Mandragora e la Fiorentina quindi proseguono insieme il loro percorso. Il centrocampista viola, infatti, è pronto a rinnovare ufficialmente il contratto con il club gigliato. L’accordo era di fatto già stato impostato nel corso della scorsa estate.

Già a luglio, infatti, era emersa la volontà reciproca tra la società e il giocatore di prolungare il rapporto, nonostante le voci di mercato che avevano accostato Mandragora a diversi club, sia italiani che stranieri. Tuttavia, nessuna di queste piste si era mai trasformata in una trattativa concreta, segno evidente della comune intenzione di proseguire insieme.

I dettagli della nuova scadenza

La trattativa, ripresa a settembre dopo una pausa estiva, è stata definita ormai da circa venti giorni: restano solo i dettagli burocratici e l’annuncio ufficiale. Il nuovo contratto prevede una durata fino al 30 giugno 2028. Due anni in più della scadenza attualmente in vigore e con la possibilità di inserire un’opzione aggiuntiva per allungare la permanenza.

Il rinnovo garantirà a Mandragora un adeguamento dello stipendio che, a questo punto, si avvicinerà molto ai due milioni di euro a stagione.

L’importanza di Mandragora

Un riconoscimento importante per uno dei pilastri del centrocampo della rosa della Fiorentina, che ha sempre potuto contare sulla professionalità e la solidità tattica del classe 1997.

Con questo rinnovo, la Fiorentina ribadisce la propria fiducia in Mandragora e nella sua leadership tecnica e caratteriale, puntando sulla continuità e sulla stabilità di un gruppo che mira a consolidarsi ai vertici del calcio italiano. Il “matrimonio” tra Mandragora e la maglia viola, dunque, continua e guarda con ottimismo al futuro.