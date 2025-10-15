Juventus, Yildiz e Vlahovic carichi per il match contro il Como: Tudor esulta per i gol in nazionale

Serata con tanti sorrisi, ieri, in casa bianconera. Ottime notizie infatti sono arrivate dalle nazionali per alcuni giocatori fondamentali nello scacchiere tattico di Igor Tudor.

Nella serata di ieri sono arrivate buone notizie sul fronte attacco per la Juventus di Igor Tudor: Dusan Vlahovic, Kenan Yildiz e in parte Filip Kostic hanno fatto bene con le rispettive selezioni nazionali. Una serata che riconcilia i tifosi con alcuni dei giocatori che vestono la maglia della Vecchia Signora.

Nei giorni scorsi, infatti, tra l’infortunio di Bremer e altre piccole notizie di casa Juventus, si faticava ad avvertire positività nell’ambiente dei tifosi. I gol del turco e del serbo nella seconda partita delle rispettive selezioni è invece un’iniezione di fiducia. Anche perché all’orizzonte Tudor e la sua Juventus dovranno affrontare la difficilissima trasferta di Como e servirà tutto il meglio di Yildiz e magari anche la vena relizzativa di Vlahovic per ritrovare la vittoria.

Yildiz e Vlahovic gol liberatori

La sensazione che si avverte in casa Juventus è quelli di Yildiz e Vlahovic siano reti liberatorie. Per il turco è la conferma che il miglior stato di forma forse sta tornando, dopo il calo delle ultime settimane prima della pausa. Per il serbo, invece, la realtà sembra dirci che ogni rete siglata è effettivamente una liberazione dalle pressione e dalle frustrazioni dell’ambiente juventino.

Coppia serba

Il gol firmato Dusan Vlahovic in Andorra-Serbia, terminata 1-3, ha il marchio della Juventus stampato a caratteri cubitali. Infatti, il numero nove della Vecchia Signora segna di testa, insaccando dal centro dell’area. Ma a completare il bianconero che caratterizza questo gol ci ha pensato il cross di Filip Kostic. Se la rete per Dusan è una liberazione, per Kostic potrebbe significare un piccolo rilancio. Finora, in questa stagione, l’esterno ex Eintracht ha giocato pochissimo, ma quello di ieri sera è il secondo assist stagionale per il compagno connazionale.

Yildiz per tre

KENANNNNNNNN SAPLAYAN YILDIZZZZZZZZZZZZ pic.twitter.com/EoLR7beBXN — Kenan Yıldız Xtra (@kenanyildizxtra) October 14, 2025



La pausa della nazionali restituirà, nel frattempo, il miglior Yildiz alla Juventus. Il numero 10 bianconero arrivava a questa sosta stanco. La Turchia sembra invece averlo rinvigorito. Il fantasista, questa sera, ha aperto le marcature contro la Georgia. Completando un copia di gare importantissima, durante le quali sono arrivate tre reti in totale. Insomma, al rientro, contro il Como i tifosi a questo punto si aspettano il miglior Yildiz. E Tudor può festeggiare e gongolare grazie al lavoro del CT Montella, anche se ora dovrà essere lui altrettanto bravo a mettere nelle condizioni giuste la sua stella.