Parte il Campionato Universitario di Cun Company: l’Italia degli studenti si sfida per il titolo nazionale

È tutto pronto per il ritorno del Campionato Universitario 2025/26, la competizione che da anni rappresenta il punto di riferimento per lo sport accademico italiano.

Da Milano a Bari, passando per Venezia e Napoli, saranno oltre 100 le squadre universitarie impegnate nella corsa al titolo nazionale.

Un torneo che unisce agonismo, passione e appartenenza, confermandosi come il principale progetto sportivo rivolto al mondo universitario, dove ognuno può sfidarsi contro i propri amici d’università.

In palio c’è un obiettivo ambizioso: la qualificazione alle CUN Finals 2026, in programma il 6 e 7 giugno allo Sportitalia Village di Verano Brianza (MB), dove verranno incoronate le regine italiane del calcio universitario a 5, a 7 e a 8.

Formula rinnovata, spettacolo assicurato

Il format della nuova stagione mantiene l’impianto tradizionale degli anni passati, ideato per rendere il torneo ancora più competitivo e spettacolare.

Dopo una Regular Season a girone unico composto da 9 squadre, i club si divideranno in tre percorsi distinti:

Trofeo degli Atenei – Le prime tre classificate della regular season accedono al tabellone d’élite che assegnerà il titolo nazionale.

– Le della regular season accedono al tabellone d’élite che assegnerà il titolo nazionale. Playoff – Le quarte e quinte classificate si contenderanno l’ultimo posto disponibile per il Trofeo degli Atenei

– Le classificate si contenderanno l’ultimo posto disponibile per il Trofeo degli Atenei Coppa delle Università – Dalla sesta alla nona posizione, spazio ai club emergenti e alle formazioni che incarnano lo spirito più autentico dello sport universitario.

Ogni settimana saranno pubblicati highlights, interviste e classifiche aggiornate sui canali ufficiali di CUN Company e Sportitalia, garantendo una copertura continua e professionale dell’intera competizione.

Dopo il successo della Coppa Multisport

L’edizione 2024/25 è stata partecipe della miglior edizione della Coppa Multisport, un evento che ha coinvolto centinaia di studenti provenienti da tutta Milano in tre giorni di gare intense tra calcio, basket 3v3, beach volley, padel, ballo, yoga e Egames.

La manifestazione ha rappresentato un vero e proprio festival universitario all’insegna di inclusione, divertimento e amicizia, riaffermando la missione di Cun Company: unire gli studenti attraverso lo sport.

Visto il successo ottenuto, la Coppa Multisport tornerà anche nel 2026, con nuove discipline e un format ancora più ricco di contenuti.

Milano contro tutti: equilibrio e talento

Dopo una stagione dominata dalla squadra barese NXT Bari, la nuova edizione promette maggiore equilibrio e nuove protagoniste.

Milano intende dare la caccia ai campioni con realtà consolidate come SS Longobarda e Favinana, Venezia risponde con formazioni ambiziose come Farmalat e Farmeiras, mentre le nuove città introdotte daranno sicuramente fuoco alla competizione.

Ogni città universitaria diventerà teatro di sfide, rivalità e storie di sport capaci di unire studenti e tifosi, confermando come Cun Company sia ormai molto più di un semplice torneo: un’esperienza di comunità e passione.

Il marchio di fabbrica resta l’organizzazione.

Il Campionato Universitario garantisce standard professionali: arbitri, highlights video, telecronache, interviste, pagelle di giornata e premi individuali come MVP, Best Goalkeeper e Top Scorer.

La copertura mediatica sarà affidata a Sportitalia, media partner ufficiale, mentre Cun Company continuerà a curare ogni aspetto organizzativo del torneo.

Ogni campo diventa un’arena. Ogni partita, un evento.

Le CUN Finals 2026: il gran finale

Il momento clou della stagione è fissato per il 6 e 7 giugno 2026, quando allo Sportitalia Village andranno in scena le CUN Finals.

Lì verranno assegnati i titoli nazionali e proclamato il Campione Universitario d’Italia.

Inoltre, per i migliori giocatori di ogni provincia, ci sarà la possibilità di mettersi veramente in mostra; infatti, i più meritevoli, verranno selezionati per partecipare a test match contro squadre di Kings League e altre squadre del web.

Lo spirito universitario al centro

Con la nuova stagione alle porte, il Campionato Universitario CUN si conferma come un modello virtuoso di sport giovanile, formazione e aggregazione.

Un progetto che continua a crescere anno dopo anno, offrendo agli studenti un’occasione unica per vivere il calcio – e lo sport in generale – con professionalità, passione e senso di appartenenza.

