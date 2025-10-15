Soulé chiude all’Italia: “Scelgo l’Argentina”. La sua previsione su Roma-Inter

Negli scorsi giorni si era parlato della possibilità di vedere Mathias Soulé con la maglia azzurra, ora è arrivata la risposta dal diretto interessato.

Il jolly offensivo della Roma, Mathias Soulé, sta brillando con la maglia giallorossa in quest’inizio di stagione al servizio di Gian Piero Gasperini. Soulé ha ben in testa l’obiettivo di provare a centrare la convocazione per il prossimo Mondiale di calcio. Non sarà facile, visto il potenziale del reparto offensivo Albiceleste. Di certo Soulé ha le idee chiare sulla nazionale per la quale giocherà in futuro.

La scelta di Soulé

Mathias Soulé, in un’intervista ai microfoni de Il Messaggero, ha espresso le proprie convinzioni sulla nazionale per la quale giocherà: “Due anni fa avevo parlato con Spalletti e gli avevo detto di voler giocare con l’Argentina, questa è la mia idea. Ringrazio l’Italia, ma voglio continuare a lavorare per essere convocato da Scaloni. Non sarà facile, ma è il mio obiettivo”.

Nel corso dell’intervista, Soulé ha parlato anche di Roma Inter:” L’anno scorso erano loro i favoriti e abbiamo vinto noi, può succedere di tutto. Queste sono le partite che ti fanno capire quanto vali”.

Le parole di Scaloni su Soulé

Lionel Scaloni, negli scorsi giorni, si era espresso così sul giocatore: “Soulé è nel nostro mirino, come tanti altri giovani giocatori che riteniamo possano dare un contributo alla squadra. È stato con noi, così come Buonanotte, Garnacho e Carboni. Sono giovani giocatori che vediamo avere un futuro nella nazionale e li convocheremo quando vedremo che hanno il potenziale per farlo. Questa è l’idea”.

Matias Soulé in passato era stato uno dei pensieri dell’ex commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti, con l’ex Frosinone e Juventus, che ben impressionò agli ordini di Eusebio Di Francesco con i ciociari, che glissò quell’opportunità pur di inseguire il sogno di vestire la maglia dell’Albiceleste.

L’argentino, dall’inizio del campionato, agli ordini di Gian Piero Gasperini, sta dimostrando nelle ultime settimane di essere uno dei talenti più cristallini della Serie A dopo essere stato acquistato dalla Roma nell’estate del 2024 con la Juventus che aveva bisogno di fare cassa e con il 2004 che non rientrava nei piani di Thiago Motta.

A quel tempo fu ceduto per una cifra di poco superiore ai 25 milioni di euro generando un’importante plusvalenza per le casse della Vecchia Signora. E adesso vuole scrivere il suo presente pensando anche al futuro. Della Roma e dell’Argentina.