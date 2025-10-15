Suriname, ballo virale dei giocatori: risposta geniale ai tifosi di Panama

Disturbare il sonno degli avversari prima di una sfida importante è pratica un po’ antisportiva, ma diffusa. Niente più che un’iniziativa goliardica. La Nazionale del Suriname ha voluto rispondere “a tono” al disturbo dei tifosi di Panama.

Nella notte italiana, nelle terza fase delle qualificazioni ai Mondiali 2026 della Federazione del Nord e Centro America si sono giocate diverse gare. Tra queste anche Panama-Suriname. Una sfida valida per il raggruppamento A, dove la prima classificata avrà accesso diretto alla competizione iridata e la seconda dovrà vincere la sfida a distanza con le altre seconde classificate per prendersi un posto ai Mondiali.

La gara tra i panamensi e i surinamesi è terminata alla fine 1-1. Le reti sono state per il Suriname, andato in vantaggio, del giocatore degli Go Ahead Eagles (Olanda), Margaret al minuto 21; e per Panama nel finale di partita di Ismael Diaz del Leon (Messico), al minuto 96’. Un pareggio che accontenta solo il Suriname che mantiene la leadership del girone e dunque la qualificazione virtuale al Mondiale. Tutto questo quando mancano due partite ancora alla fine del girone.

Panama-Suriname, sfida importante

La situazione di classifica dice che il Suriname al momento è davanti a Panama per via della differenza reti. La sfida di ieri sarebbe stata l’occasione per i panamensi di superarli con una vittoria. Motivo per cui i tifosi speravano in un calo di concentrazione dei giocatori dell’ex colonia olandese di cui sono originari anche ex grandi giocatori come Seedorf e Davids.

Il pareggio scaturito dalla sfida non accontenta nessuno. Né il Suriname che fino all’ultimo minuto era sostanzialmente a un passo dai Mondiali. Né Panama che voleva sfruttare la sfida in casa per sopravanzare i rivali. Insomma, un nulla di fatto che rinvia la sfida a uno scontro a distanza nel mese di novembre.

You Got Concacaf’d 🇵🇦 🇸🇷 Panamanian fans are signing, chanting, and dancing outside of Suriname’s hotel in an attempt to ‘disrupt’ their opponents. . . Only to have the Suriname National Team join in on the fun. pic.twitter.com/A9tF0xN8Rl — herculez gomez (@herculezg) October 14, 2025

Il disturbo

Nella notte prima della gara, proprio per l’importanza di essa, i tifosi della Nazionale di Panama si sono recati sotto l’hotel in cui alloggiava il Suriname e hanno cominciato a disturbarli con musica e schiamazzi. Una mossa ormai ben nota in tutto il mondo e molto radicati in alcuni luoghi in cui certe rivalità sono particolarmente accese.

La risposta del Suriname

Alla goliardica iniziativa dei tifosi della Nazionale di Panama, i giocatori del Suriname hanno deciso di rispondere prontamente. E in maniera altrettanto goliardica. La squadra si è vestita e ha lasciato le proprie camere d’albergo per andare nel cortile di fronte ai tifosi e si è messa a ballare. Una risposta spiazzante ad una pratica tanto simpatica, quando antisportiva, che fa vedere il calcio nell’ottica più genuina. Quella del divertimento e della passione.