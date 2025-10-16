Infortunio Marquez, ultim’ora: c’era da aspettarselo

In MotoGP si torna a parlare dell’infortunio che costringerà Marquez a saltare le gare in Australia e Malesia: l’ultim’ora spiazza i fan.

La caduta di Mandalika e il conseguente infortunio alla spalla obbligano Marc Marquez a saltare le prossime gare in Australia e in Malesia. Il neo campione del mondo ha riportato una frattura alla base dell’apofisi coracoide e una lesione ai legamenti della spalla destra: una lesione non grave che fortunatamente non richiederà alcun intervento, ma si procederà comunque con cautela per non rischiare successive ricadute.

“Il mio obiettivo è tornare prima della fine della stagione, ma senza forzare i tempi rispetto a quanto raccomandano i medici – ha detto Marc Marquez, che seguirà quindi un trattamento conservativo con riposo e immobilizzazione della spalla – L’obiettivo, sia a livello individuale che di squadra, è stato raggiunto, e ora la priorità è recuperare bene e tornare al 100%“.

L’incidente in Indonesia ha rovinato non solo la gara di Marquez, ma anche quella di Marco Bezzecchi: lo scontro tra il campionissimo spagnolo e il pilota dell’Aprilia ha costretto entrambi al ritiro. Un vero peccato per Bezzecchi, che proprio a Mandalika aveva ottenuto la pole position ed era stato il protagonista del sabato con il successo nella Sprint Race.

Infortunio Marquez, non ci sono più dubbi: lo ha detto in diretta

Nella gara domenicale le cose non sono andate bene per Bez. Alla partenza sbagliata ha fatto seguito l’incidente con Marquez che ha provocato l’infortunio del nove volte iridato. Il pilota dell’Aprilia è però pronto a mettersi alle spalle questo GP e tornare a centrare quei risultati che stava ottenendo negli ultimi weekend.

Già in Australia il riminese vuole riprendere la marcia: il suo obiettivo è lanciare l’assalto al terzo posto nella classifica piloti, attualmente occupato da Francesco Bagnaia con 20 punti di vantaggio sul romagnolo. “Sono felice di tornare in Australia, la voglia di continuare a fare bene è tanta – le parole di Bez – darò il massimo per cercare di rifarci dopo la gara lunga di Mandalika”.

Oltre a Marc Marquez non potrà essere in pista a Phillip Island nemmeno Jorge Martin. Stagione sfortunatissima per il campione del mondo 2024, colpito da un nuovo infortunio alla clavicola destra: il pilota spagnolo verrà sostituito da Lorenzo Salvadori, come già avvenuto molte altre volte nel corso di questa stagione. “Innanzitutto vorrei augurare un pronto recupero a Jorge, spero che possa tornare in pista il prima possibile – ha detto Salvadori – Phillip Island è un circuito bellissimo e non vedo l’ora di scendere in pista”.