Ufficiale in MotoGP, l’annuncio stravolge il mondiale: svolta improvvisa

Dopo la vittoria del mondiale da parte di Marc Marquez, la MotoGP si prepara a una grande sorpresa: l’annuncio ufficiale ha spiazzato tutti.

Il Mondiale MotoGP 2025 ha avuto un solo, indiscusso protagonista: Marc Marquez. Il fuoriclasse spagnolo, tornato al vertice dopo anni di difficoltà fisiche e cambi di team, ha dominato la stagione in lungo e in largo, conquistando il suo nono titolo mondiale con una superiorità tecnica e mentale che ha lasciato poco spazio agli altri contendenti. L’ultimo successo, maturato con anticipo sul circuito di Motegi, ha sancito la definitiva rinascita del campione di Cervera, capace di piegare anche l’orgoglio di Pecco Bagnaia, compagno di squadra e rivale interno in Ducati. Il pilota torinese, che nel 2023 aveva vissuto la sua annata d’oro, non è mai riuscito a trovare il giusto feeling con la nuova GP25, faticando a reggere il passo del collega spagnolo. Le aspettative altissime dopo il titolo di due anni fa si sono trasformate in delusione, con prestazioni altalenanti e diversi errori di troppo.

Nel frattempo, Marquez si è sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla destra in seguito all’infortunio rimediato a Mandalika, ma l’operazione è perfettamente riuscita e il campione catalano ha già iniziato la riabilitazione, con l’obiettivo di tornare in pista a inizio 2026 per difendere la corona mondiale.

Se il vertice della classifica non ha riservato sorprese, l’interesse per il futuro cresce di giorno in giorno: il 2026 si preannuncia come una stagione di grande rinnovamento, con diversi movimenti importanti nel paddock e con la Honda pronta a voltare pagina. Proprio il costruttore giapponese ha infatti ufficializzato un colpo che sta già facendo discutere: l’arrivo nella top class di un giovane talento sudamericano, destinato a segnare una nuova era per il motociclismo verdeoro.

Diogo Moreira in MotoGP: la Honda scommette sul futuro del Brasile

È ufficiale: Diogo Moreira correrà in MotoGP con il team LCR Honda a partire dalla stagione 2026. Il brasiliano classe 2004, in piena corsa per il titolo Moto2, è stato scelto da Lucio Cecchinello e da HRC per affiancare Johann Zarco nella prossima stagione. Il suo arrivo coincide con un momento storico per il Paese sudamericano, che tornerà ad avere un pilota fisso in top class e potrà celebrare anche il ritorno del Gran Premio del Brasile a Goiania. Moreira, originario di San Paolo, è uno dei volti emergenti del motociclismo mondiale. Dopo essersi formato in Moto3 e aver brillato nel 2023 con il team MT Helmets – MSI, ha compiuto il salto in Moto2 nel 2024, trovando la sua dimensione con la Italtrans Racing. Quest’anno ha già collezionato una vittoria prestigiosa a Mandalika, tre podi e numerose pole position, confermandosi come uno dei piloti più completi della nuova generazione. Attualmente secondo nel Mondiale con soli 9 punti di distacco da Manuel González, Moreira sta vivendo un finale di stagione infuocato, con l’obiettivo concreto di riportare il titolo in Brasile dopo decenni di assenza di un campione verdeoro nelle due ruote.

Nel comunicato ufficiale, la Honda LCR ha ribadito la propria volontà di “rafforzare ulteriormente l’impegno nello sviluppo dei giovani talenti”, definendo Moreira “una scommessa sul futuro della MotoGP”. Il giovane centauro prenderà il posto di Somkiat Chantra, che lascerà la squadra al termine dell’anno, e erediterà idealmente il testimone di Alex Barros, leggenda brasiliana della 500 e della MotoGP con 7 vittorie e 32 podi in carriera. Con la firma di un contratto pluriennale, Diogo Moreira diventa il simbolo della nuova generazione di piloti che punta a rompere il duopolio europeo e a riportare il Sudamerica nel cuore del motociclismo mondiale. Il 2026, per lui e per il Brasile, sarà molto più che un debutto: sarà l’anno della rinascita.