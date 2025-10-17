Milan, Allegri perde anche Rabiot: il punto sugli infortunati

Continua a perdere pezzi il Milan di Massimiliano Allegri, uscito malconcio dalla sosta per le Nazionali con parecchi infortunati. I rossoneri non potranno contare su diversi elementi molto importanti in questo inizio d’annata.

Non sono arrivate notizie positive da questa sosta Nazionali per il Milan di Massimiliano Allegri. La squadra rossonera aveva chiuso il secondo ciclo di gare stagionali con lo 0-0 in casa della Juventus, in una partita in cui avrebbe meritato di più. I rossoneri ripartono dopo questa seconda sosta per gli impegni internazionali con le ossa rotte e tanti infortunati.

Sono infatti almeno tre i giocatori che sono tornati dagli impegni con le rispettive selezioni con un problema fisico più o meno importanti. Peraltro la sfortuna ha dimostrato ancora una volta di vederci benissimo e a mancare saranno alcuni dei calciatori più in forma dell’avvio della stagione. L’ultimo in ordine di tempo a cui dovranno rinunciare Allegri e il Milan è Adrien Rabiot. Ma facciamo un punto sulla situazione infortunati.

Milan, si allunga la lista infortunati

Nella giornata di ieri, l’ultima notizia sull’infermeria rossonera è stata quella relativa ad Adrien Rabiot. Il centrocampista rossonero aveva saltato la seconda gara della Nazionale francese, contro l’Islanda, per un problema muscolare. Tornato in Italia, l’ex Juventus si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione al soleo del polpaccio della gamba sinistra. Un duro colpo per il Milan e soprattutto per Massimiliano Allegri che si ritrova il suo pupillo tra gli infortunati. Il francese verrà rivalutato tra una decina di giorni. Ma la sensazione è che debba stare fermo almeno almeno un mese.

Pulisic, novità attese in giornata

Dopo essere tornato dagli Stati Uniti, Christian Pulisic avrebbe dovuto svolgere esami ai flessori della coscia destra infortunati già nella giornata di ieri. Gli esami dell’attaccante statunitense sono sono stati invece rimandati ad oggi. L’esame dovrà stabilire quale è l’entità del problema patito dal giocatore ex Chelsea. Le sensazioni non sono positive in casa Milan e Allegri dovrà necessariamente includere Pulisic nella lista dei giocatori infortunati. Difficile che ci sia margine per un recupero prima della sfida interna con la Fiorentina. Fiducia probabilmente in Nkunku o Leao, anche se Pulisic aveva dato grandi segnali in questo avvio d’annata, rigore dello Stadium a parte.

Estupinan e Saelemaekers in miglioramento

Mancheranno con ogni probabilmente per Milan-Fiorentina anche i due esterni titolari del 3-5-2. Sono infatti in miglioramento, ma difficilmente potranno essere della gara sia Pervis Estupinan che Alexis Saelemaekers. L’ecuadoriano ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra in Nazionale e ha fatto terapie.

In deciso miglioramento, invece, il belga. L’esterno ex Bologna ha lavorato separatamente dal gruppo. Il suo recupero procede bene, ma è difficile prevedere che sia a disposizione per la sfida di campionato contro i viola. Il problema muscolare è da trattare con cautela per evitare ricadute. E trattandosi di uno titolari più importanti del Milan, lo staff di Allegri farà grande attenzione.