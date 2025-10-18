Al-Ettifaq-Al-Hilal, dove vederla in tv e streaming. La probabile formazione scelta da Inzaghi

L’Al Hilal di Simone Inzaghi scende in campo questo pomeriggio alle 16:45 italiane: obiettivo continuare a vincere.

L’ultima sconfitta risale al quattro luglio. L’Al Hilal di Simone Inzaghi vuole continuare a correre e questo pomeriggio sfida l’Al-Ettifaq dopo le tre vittorie consecutive del mese di settembre. Riprende la Saudi Pro League in esclusiva su Solocalcio e l’Al-Hilal vuole risalire la china in campionato dopo gli 8 punti in 4 partite ottenuti a inizio stagione. Inzaghi ha ben in testa l’obiettivo: riprendere a correre in fretta.

La probabile formazione di Inzaghi

Inzaghi dovrebbe schierare un 4-3-3 con Bono in porta; Yavi e Theo Hernandez esterni bassi difensivi, con Hassan e Koulibaly al centro della difesa. In cabina di regia è pronto Ruben Neves, affiancato da Nasser e Milinkovic Savic. In attacco tridente pesante con Malcom, Nunez e Marcos.

Quando scelse l’Al-Hilal, Inzaghi dichiarò: “Sono molto contento di intraprendere questa nuova esperienza. Il mio desiderio era sempre stato quello di andare ad allenare all’estero oltre che all’Italia e l’Al-Hilal è un’occasione per la mia carriera. È un club che conosco perché conosco il calcio arabo, ci abbiamo giocato spesso qui in Arabia Saudita. Ho sempre seguito l’Al-Hilal perché qui gioca Sergej Milinkovic-Savic, un giocatore che ho allenato alla Lazio. Sarà un grande aiuto averlo con noi, è un top player e un bravissimo ragazzo”, disse Inzaghi.

Sul calcio arabo: “Il calcio in Arabia Saudita si sta evolvendo, ci sono ottime squadre, il calcio migliora sempre e i giocatori e gli allenatori stranieri hanno portato le proprie qualità nel club. Ho seguito tanto la storia del club, avevo questa esigenza di voler fare un’esperienza fuori dall’Italia. Il club ha milioni di fan ogni volta che scende in campo, lo stadio è sempre pieno”, ancora Inzaghi.

Inzaghi parlò anche degli obiettivi della squadra e non solo: “Gli obiettivi sono quelli di vincere il più possibile, di vincere trofei e di portare i miei principi di gioco. Porterò le mie idee, saremo una squadra che avrà molti ingredienti. L’ho detto quando me ne sono andato, ho un grandissimo ricordo di loro per come mi hanno trattato, ora le nostre squadre si sono separate, ma ci sarà sempre un grande rispetto e amore reciproco”.

E l’inizio è stato molto promettente, considerando che solamente una sconfitta al Mondiale per Club ha impedito una vera e propria serie inarrestabile. E ora in campionato Inzaghi vuole continuare a correre.