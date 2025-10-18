Juve, Tudor esalta Yildiz: in Serie A Kenan fa meglio di tutti tra gol e assist

Kenan Yildiz, stella classe 2005 della Juventus, sta dimostrando di avere numeri importanti per elevare le ambizioni della truppa di Igor Tudor.

Molto spesso, prima di scegliere chi far giocare, Igor Tudor ha una certezza: si chiama Kenan Yildiz. Il turco possiede le chiavi della fantasia tra le linee ed è sempre pronto a creare situazioni pericolose per gli avversari. L’inizio di stagione è stato convincente e il bel gol contro l’Inter, oltre alle buone prestazioni di forma e sostanza sul campo, stanno fornendo chiari indizi sulla centralità del classe 2005. Yildiz si decentra sulla sinistra oppure s’inserisce tra gli spazi lasciati tra il centrocampo e la difesa avversaria per fornire l’imput creativo alla manovra della Vecchia Signora.

Yildiz, numeri di rilievo negli ultimi mesi

Da quando Igor Tudor siede sulla panchina della Juventus (dunque dallo scorso 23 marzo), Yildiz è il giocatore di Serie A che ha registrato più partecipazioni al gol in tutte le competizioni. In 19 partite, Yildiz ha realizzato 8 gol e messo a referto anche 7 assist. Numeri rilevanti, se consideriamo anche il fatto che nella scorsa stagione, prima dell’arrivo di Tudor sulla panchina della Vecchia Signora, Yildiz aveva avuto spazio un po’ a corrente alternata, registrando i continui cambiamenti contenutistici di Thiago Motta.

Yildiz, elogi dall’ex ct turco Terim

Kenan Yildiz continua a brillare e vuole proseguire sul solco ampiamente tracciato, in attesa di novità sul possibile prolungamento di contratto: “Uno dei migliori giovani in Europa. Non vedo giovani molto più dotati di lui”, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport, Fatih Terim, ex commissario tecnico della Turchia.

In vista della sfida contro il Como, sarà duello tra giocatori eclettici e fantasiosi con Nico Paz. Kenan Yildiz in campionato ha un po’ di esperienza in più: 68 presenze, 10 reti e 9 assist in maglia bianconera. La maglia numero 10 che fu di Alessandro Del Piero, nel segno del destino e del predestinato. Il calciatore turco deve essere il vero trascinatore di una squadra che spesso pecca di qualità negli ultimi metri, Yildiz è quella soluzione in più, quella ventata di freschezza che spesso alla Juventus è mancata. Como-Juventus sarà l’occasione per vedere all’opera i due migliori talenti dell’attuale Serie A, per 90′ di puro spettacolo.

In questa stagione, per Yildiz una sola rete con 3 assist in 6 partite, è sempre partito titolare e ha giocato complessivamente il 96% dei minuti della Juventus in questo inizio di stagione. Anche nel dato di partecipazione al gol si abbassa la media rispetto a Nico Paz: 44% rispetto al 96%.