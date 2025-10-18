Liverpool, il video social con la prodezza di Federico Chiesa scatena i tifosi: “Deve giocare di più”

Federico Chiesa comincia a conquistare il cuore dei tifosi del Liverpool. I Reds stanno vivendo un periodo complicato e i supporters della formazione del Mersey chiedono che il calciatore italiano inizi a giocare con più continuità.

Una stagione negativa non ha intaccato la speranza dei tifosi del Liverpool nei confronti di Federico Chiesa. Il giocatore ex Juventus dopo la prima annata molto negativa sta lentamente riprendendosi. E dopo i due gol siglati in avvio di stagione, la sensazione è che il calciatore azzurro possa davvero prendersi delle importanti rivincita.

E anche i red sembrano crederci sempre di più. Nonostante sia stato inizialmente escluso dalla lista UEFA per la Champions League del Liverpool, Chiesa ora sta guadagnando posizione. Anche grazie alle ottime giocate in allenamento. Giocate e gol che stanno facendo innamorare i Reds che sperano di vederlo finalmente in campo ai livelli del 2020/21, quando trascinò l’Italia alla vittoria dell’Europeo.

Il Liverpool celebra Chiesa

In un post odierno, con un video e la scritta “Fede 👌”, sui social i Reds hanno celebrato un bellissimo gol da parte del figlio d’arte. Chiesa durante l’allenamento ha saltato due avversari e poi non ha lasciato scampo al portiere. Una prodezza da parte dell’ex giocatore bianconero. Un gran gol che Federico ha celebrato con un gran bel sorriso.



I tifosi tifano Chiesa

Tra i commenti al video della società inglese, i tifosi del Liverpool chiedono a gran voce Chiesa come titolare. In tanti per l’esterno della Naizonale Italiana chiedono fortemente più spazio. Addirittura chiedono che il giocatore scenda in campo anche come titolare. Dal primo minuto. E vedremo se Arne Slot sarà della stessa idea di chi tra i commenti lo chiama: “Lamborghini italiana”

Nei rinnovatissimi Campioni d’Inghilterra è difficile però trovare spazio in avanti. Sono infatti tantissimi giocatori dei reds che ambiscono a un posto da titolare. E anche coloro che sono arrivati quest’anno a suon di milioni di euro stanno inevitabilmente incontrando forti difficoltà nel fare la differenza e conquistarsi spazio.

La situazione del Liverpool

Il Liverpool al momento di trova a quota 15 punti in classifica dopo 7 giornate di Premier League. I Reds, reduci da tre ko di fila contro Crystal Palace, Galatasaray e Chelsea tra campionato e Champions League, nell’ottava giornata di Premier sfideranno gli eterni rivali del Manchester United. E scopriremo se in una gara così importante il tecnico olandese darà spazio a Chiesa.