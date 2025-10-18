Pisa-Verona, guerriglia in città prima del match: le immagini della violenza – VIDEO

Pre-partita caldissimo all’esterno dell’Arena Garibaldi a Pisa, prima della sfida tra la formazione nerazzurra di casa e il Verona. Le frange violente delle tifoserie organizzate sono venute a contatto.

Pisa ed Hellas Verona si dovevano sfidare oggi alle 15, per una delle prime due gare di Serie A della 7^ giornata. Nerazzurri e Gialloblù si sfidavano in contemporanea a Lecce-Sassuolo nel primo pomeriggio di sabato. Entrambe le squadre cercano in questa gara la prima vittoria stagionale.

L’Hellas Verona arriva alla sfida del “Romeo Anconetani” reduce da tre sconfitte di fila: due in campionato e una in Coppa Italia. In Serie A, per mano di Sassuolo e Roma, rispettivamente 0-1 e 0-2. In Coppa, invece, la squadra veronese è stata sconfitta dal Venezia, formazione neo retrocessa in Serie B, tramite i calci di rigore.

Il video degli scontri

Il rientro dalla sosta per le Nazionali non è andato come ci si attendeva. Nella mattinata di oggi, infatti, prima di Pisa-Verona, nella città toscana, le frange più violente delle due tifoserie sono entrate in contatto in maniera violenta. Una situazione che le forze dell’ordine hanno provato a neutralizzare.

🛑⚠️ Scene da guerriglia urbana per le strade di #Pisa dove alle ore 15 si disputerà la gara tra i toscani e l’Hellas Verona. Duri scontri tra le due tifoserie 👇🏻 pic.twitter.com/F90xNBe7nb — Il Meridiano Sport (@ilmeridianonews) October 18, 2025

I fatti

Scene di pura violenza si sono verificate nella mattinata di oggi, 18 ottobre, in via Piave a Pisa. Secondo quanto si apprende, tra le 11 e le 11.30 si sono registrati scontri tra tifosi del Verona e del Pisa, con lanci di oggetti e violenti corpo a corpo. I momenti di tensione sono durati diversi minuti, fino all’intervento dei reparti della Polizia, che hanno riportato la situazione sotto controllo fino alla partita.

La ricostruzione degli scontri

Dalle prime ricostruzioni sembra che circa 150-200 ultras dell’Hellas Verona siano riusciti ad aggirare i cordoni di sicurezza predisposti in città. Il gruppo avrebbe raggiunto la zona Pam del Polo Porta Nuova, muovendosi poi tra via Contessa Matilde e i piazzali delle case popolari, fino a via Piave — in direzione del consueto punto di ritrovo dei tifosi pisani in via Rindi. Durante gli scontri tra le frange violente di Pisa e Verona sarebbero state fatte esplodere alcune bombe carta, mentre la violenza esplodeva nel cuore del quartiere. Ingenti i danni registrati nell’area, conseguenza inevitabile di un confronto durissimo tra le due fazioni.