SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Messi, Re anche in MLS: primo titolo di capocannoniere e Miami ai playoff

Messi, Re anche in MLS: primo titolo di capocannoniere e Miami ai playoff

di

Lionel Messi continua a scrivere pagine di storia nel calcio mondiale. Dopo aver conquistato ogni trofeo possibile in Europa e con la maglia dell’Argentina, il fuoriclasse di Rosario si impone anche oltreoceano.

Con 29 reti realizzate nella Regular Season, Messi si è laureato per la prima volta capocannoniere della Major League Soccer, trascinando l’Inter Miami verso i playoff e confermandosi ancora una volta come uno dei giocatori più decisivi di sempre.

Leo Messi esulta per la tripletta personale al Nashville
Leo Messi esulta per la tripletta personale al Nashville

La magia al 35’: un gol da antologia

Nel match contro il Nashville, disputato al Geodis Park, Messi ha messo in mostra tutta la sua classe cristallina. Al 35’, ha aperto le marcature con una rete che è già tra le più belle della stagione. Dopo aver controllato il pallone di petto, ha superato due difensori con eleganza e, con una finta delle sue, ha lasciato sul posto il diretto marcatore. Poi, con il suo inconfondibile sinistro, ha piazzato la palla all’angolino, battendo imparabilmente il portiere Willis.

Nonostante la prodezza del numero 10, il Nashville ha reagito con carattere, ribaltando il risultato grazie ai gol di Surridge e Shaffelburg nel finale del primo tempo. Ma la serata, come spesso accade, era destinata a tornare sotto il segno di Messi.

Messi in cattedra nella ripresa

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da OneFootball (@onefootball)

Nella seconda parte del match, l’ex fuoriclasse del Barcellona ha alzato il livello e trascinato i suoi compagni verso la rimonta. Al 63’ ha realizzato con freddezza il rigore del momentaneo 2-2, poi, dopo il gol di Rodríguez, ha siglato la sua doppietta personale all’81’, chiudendo virtualmente la partita.

Nel recupero, Messi ha partecipato anche all’azione del definitivo 2-5, servendo un assist perfetto a Segovia. Una prestazione completa, fatta di gol, visione di gioco e leadership, che ha confermato quanto la MLS stia diventando il suo nuovo terreno di dominio.

Un titolo storico: capocannoniere della MLS

Con 29 gol in 28 presenze, Lionel Messi ha conquistato il titolo di capocannoniere della MLS, superando Bouanga e Surridge di ben cinque reti. Si tratta di un traguardo storico per l’argentino, che aggiunge un nuovo trofeo personale a una carriera già leggendaria.

Ora l’Inter Miami può concentrarsi sui playoff, dove sfiderà nuovamente il Nashville. Con un Messi in queste condizioni, il sogno di portare a casa il primo titolo della franchigia non sembra affatto lontano. Anche a 38 anni, Lionel Messi continua a riscrivere il calcio. Ovunque vada, il numero 10 trasforma ogni partita in uno spettacolo e sigla record.  Il titolo di capocannoniere della MLS è il primo al di fuori della Spagna.

899 volte Messi

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da ESPN Argentina (@espnargentina)

L’ennesima tripletta della carriera porta il leggendario fuoriclasse argentino alla quota mostruosa di 889 reti segnate in carriera in 1286 partite giocate. Non solo genio del calcio, ma anche goleador senza precedenti, al pari del suo eterno rivale Cristiano Ronaldo che continua a sua volta a mietere record su record.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×