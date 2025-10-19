Messi, Re anche in MLS: primo titolo di capocannoniere e Miami ai playoff

Lionel Messi continua a scrivere pagine di storia nel calcio mondiale. Dopo aver conquistato ogni trofeo possibile in Europa e con la maglia dell’Argentina, il fuoriclasse di Rosario si impone anche oltreoceano.

Con 29 reti realizzate nella Regular Season, Messi si è laureato per la prima volta capocannoniere della Major League Soccer, trascinando l’Inter Miami verso i playoff e confermandosi ancora una volta come uno dei giocatori più decisivi di sempre.

La magia al 35’: un gol da antologia

Nel match contro il Nashville, disputato al Geodis Park, Messi ha messo in mostra tutta la sua classe cristallina. Al 35’, ha aperto le marcature con una rete che è già tra le più belle della stagione. Dopo aver controllato il pallone di petto, ha superato due difensori con eleganza e, con una finta delle sue, ha lasciato sul posto il diretto marcatore. Poi, con il suo inconfondibile sinistro, ha piazzato la palla all’angolino, battendo imparabilmente il portiere Willis.

Nonostante la prodezza del numero 10, il Nashville ha reagito con carattere, ribaltando il risultato grazie ai gol di Surridge e Shaffelburg nel finale del primo tempo. Ma la serata, come spesso accade, era destinata a tornare sotto il segno di Messi.

Messi in cattedra nella ripresa

Nella seconda parte del match, l’ex fuoriclasse del Barcellona ha alzato il livello e trascinato i suoi compagni verso la rimonta. Al 63’ ha realizzato con freddezza il rigore del momentaneo 2-2, poi, dopo il gol di Rodríguez, ha siglato la sua doppietta personale all’81’, chiudendo virtualmente la partita.

Nel recupero, Messi ha partecipato anche all’azione del definitivo 2-5, servendo un assist perfetto a Segovia. Una prestazione completa, fatta di gol, visione di gioco e leadership, che ha confermato quanto la MLS stia diventando il suo nuovo terreno di dominio.

Un titolo storico: capocannoniere della MLS

Con 29 gol in 28 presenze, Lionel Messi ha conquistato il titolo di capocannoniere della MLS, superando Bouanga e Surridge di ben cinque reti. Si tratta di un traguardo storico per l’argentino, che aggiunge un nuovo trofeo personale a una carriera già leggendaria.

Ora l’Inter Miami può concentrarsi sui playoff, dove sfiderà nuovamente il Nashville. Con un Messi in queste condizioni, il sogno di portare a casa il primo titolo della franchigia non sembra affatto lontano. Anche a 38 anni, Lionel Messi continua a riscrivere il calcio. Ovunque vada, il numero 10 trasforma ogni partita in uno spettacolo e sigla record. Il titolo di capocannoniere della MLS è il primo al di fuori della Spagna.

899 volte Messi

L’ennesima tripletta della carriera porta il leggendario fuoriclasse argentino alla quota mostruosa di 889 reti segnate in carriera in 1286 partite giocate. Non solo genio del calcio, ma anche goleador senza precedenti, al pari del suo eterno rivale Cristiano Ronaldo che continua a sua volta a mietere record su record.