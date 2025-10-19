Spezia, D’Angelo ai titoli di coda: si valutano tre successori

Lo Spezia è in grande difficoltà: dopo una stagione super con la Serie A sfiorata, i liguri fronteggiano una situazione complicata. D’Angelo ai titoli di coda, si valutano tre successori.

La situazione dello Spezia è ai limiti del paradosso: la finale playoff persa contro la Cremonese, se la guardiamo a posteriori, risulta essere una mazzata dalla quale gli aquilotti non si sono più ripresi. Ieri contro il Cesena, al Picco, è arrivata l’ennesima sconfitta di una stagione fin qui fallimentare. D’Angelo è ai titoli di coda e il club sta valutando tre successori qualora decidesse di optare per l’esonero del tecnico ex Pisa. Secondo Alfredo Pedullà, al vaglio della valutazione ci sono Modesto, Longo e anche Guido Pagliuca, esonerato da pochi giorni dall’Empoli. Lo Spezia, dunque, cerca una svolta.

Spezia, bilancio da horror

Per lo Spezia l’inizio di stagione è stato a dir poco deludente. Cinque sconfitte, tre pareggi in otto partite giocate. Così lo Spezia occupa l’ultimo posto della classifica di B con 5 gol segnati e ben 13 subiti. Dopo la sconfitta di ieri, ha parlato Stillitano, presidente dello Spezia, in conferenza: “Siamo tutti delusi per questo inizio di campionato. Oggi ho assistito alla gara insieme al patron Tom Roberts. Al momento non abbiamo da comunicare nessuna decisione, analizzeremo la situazione a freddo e faremo le migliori scelte. Con la stessa squadra abbiamo sfiorato la A ed ora ci ritroviamo ultimi, era inimmaginabile. Con una squadra così non si può andare avanti a questa maniera”.

D’Angelo? “Valuteremo con calma. Dico però che io e Roberts rimarremo perché siamo felici di aver intrapreso questa avventura. Ci sta che capitino momenti belli e momento meno belli. Per quanto riguarda l’allenatore domattina mi incontrerò con Gazzoli, Melissano e Corradino e valuteremo il da farsi”.

“Ho parlato di questo con Roberts nei giorni scorsi. Mi ha detto che abbiamo i fondi necessari per intervenire. Ma guardando l’organico ritengo che la squadra sia già forte così. Siamo solo all’ottava partita. La società è solida e la rosa valida, ognuno si assuma le proprie responsabilità”, le parole raccolte da CalcioSpezia.

Nel post-partita ieri è intervenuto, in conferenza stampa, con umore ben diverso, anche Simone Vergassola, vice-allenatore del Cesena, che ha espugnato La Spezia: “Abbiamo fatto buonissima partita. Andati sotto subito e non è semplice ma i ragazzi sono stati bravi. Siamo riusciti a fare due gol, poi anche buone trame di gioco oltre ad aver tenuto bene il campo. Affrontata squadra in difficoltà con grandi giocatori, allenatore bravo. Reazione loro ci stava, quindi ci siamo abbassati. Ci può stare però abbiamo retto bene”.