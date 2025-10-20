Catastrofe Ducati, Marquez lascia la MotoGP: “Non è facile”

Dopo quello del 2020, l’incidente rimediato appena dopo aver vinto il mondiale 2025 ha seriamente compromesso la carriera di Marquez: ritiro vicino.

Il 2025 avrebbe dovuto essere l’anno della consacrazione definitiva per Marc Marquez, tornato a dominare la MotoGP dopo anni difficili. Il pilota spagnolo, passato alla Ducati, ha infatti conquistato il suo settimo titolo mondiale nella classe regina – il nono complessivo – dimostrando di essere ancora una volta il riferimento assoluto del motociclismo moderno. Una stagione perfetta, in cui Marquez ha sbaragliato la concorrenza con la consueta combinazione di coraggio, intelligenza tattica e talento puro. Dalla vittoria in Giappone al trionfo di Brno, passando per una serie impressionante di successi consecutivi, lo spagnolo ha riportato la Ducati ai fasti di un tempo, suggellando la rinascita sportiva dopo le stagioni più dure della carriera.

Eppure, la sorte ha deciso di metterlo nuovamente alla prova. Nel Gran Premio di Mandalika, appena dopo la conquista matematica del titolo, Marquez è caduto in uno scontro con Bezzecchi subendo una frattura alla clavicola e una lesione alla spalla destra – la stessa parte destra già compromessa nel terribile incidente del 2020. Quell’infortunio, avvenuto durante il GP di Jerez, segnò profondamente la sua carriera e lo costrinse a quattro operazioni chirurgiche e oltre un anno lontano dalle piste. Oggi la paura è tornata, insieme alla consapevolezza di quanto sia difficile rimettersi in gioco dopo aver già superato ostacoli così pesanti. Nonostante la ferita fresca e il futuro immediato incerto, Marquez resta il simbolo della resilienza sportiva, ma lo spettro del ritiro si fa sempre più presente.

Ritiro Marquez, Juan Martinez: “Non è facile tornare dopo averlo già fatto una volta”

A parlare della situazione di Marquez è stato l’ingegner Juan Martinez, ospite del podcast “Duralavida”. L’ex tecnico ha commentato con lucidità l’ennesima battuta d’arresto del fuoriclasse spagnolo, legandola anche al lungo percorso di recupero affrontato in passato: “Marc ha avuto questo infortunio dopo aver vinto il mondiale, avendo dimostrato di avercela fatta a vincere. Ora, dopo quello che gli è accaduto nel 2020, reagisce alle cadute in maniera diversa. Spero che abbia ancora la voglia di recuperare e che possa ancora avere l’ambizione di rimanere in MotoGP. Non è facile tornare dopo averlo già fatto una volta.”

Parole che racchiudono tutta la difficoltà psicologica di chi, dopo aver riconquistato la vetta, si ritrova di nuovo a fare i conti con il dolore. Martinez conosce bene le dinamiche del paddock e sottolinea quanto sia complicato mantenere la motivazione dopo anni di sacrifici e sofferenze fisiche. La sensazione è che Marquez, pur avendo vinto il titolo e consolidato il proprio mito, stia attraversando un momento cruciale della carriera. Il recupero sarà lungo, ma la sua storia insegna che mai come ora il campione spagnolo potrà dimostrare ancora una volta cosa significhi non arrendersi.