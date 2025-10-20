Fiorentina, bufera sul rigore assegnato al Milan: ecco cosa dice il protocollo VAR

Milan-Fiorentina si porterà appresso una buona dose di polemiche per il rigore concesso ai rossoneri, trasformato da Leao, che ha permesso al Diavolo di ribaltare la partita.

Il Milan è volato in testa alla classifica dopo aver rimontato l’iniziale svantaggio firmato da Gosens. Il protagonsita nel finale è stato l’intervento del VAR, che ha richiamato l’arbitro Marinelli in seguito al contatto tra Parisi e Gimenez, inizialmente non ravvisato dall’arbitro Marinelli. Qualche attimo di suspense, dunque la revisione che ha portato il direttore di gara all’annuncio: rigore per il Milan. La decisione ha mandato su tutte le furie, nel post-partita, il direttore sportivo della Fiorentina Pradé.

Rigore Milan-Fiorentina, cosa dice il Protocollo VAR

Il protocollo VAR in casi come questi è molto chiaro: l’intervento della moviola in campo deve essere giustificato da un “chiaro ed evidente errore”. E la valutazione che l’arbitro Marinelli fa di questo caso non sembra far parte di questa casistica. La mano appoggiata in modo lieve sul volto del messicano è evidente, ma Gimenez accentua molto la conseguente caduta, che non contiene alcuna trattenuta. Marinelli non aveva inizialmente assegnato il rigore al Milan, poi il VAR Abisso ha richiamato l’arbitro, mandando su tutte le furie la Fiorentina.

In effetti, all’atto pratico, il contatto tra il difensore della Fiorentina e l’attaccante del Milan è davvero lieve, motivo per il quale Marinelli non doveva essere richiamato dal VAR, non trattandosi di “chiaro ed evidente errore di campo”.

Milan-Fiorentina, Pradé su tutte le furie

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato a chiare lettere a DAZN dopo la sconfitta subita contro il Milan. Nel mirino la decisione dell’arbitro Marinelli di concedere il calcio di rigore che ha permesso ai rossoneri di andare sul 2-1.

“Se il VAR deve richiamare l’arbitro per un grave errore beh, questo è un grave errore, Marinelli non ha avuto il coraggio per sostenere la sua decisione. Noi qui ci stiamo giocando la vita, non si può fare una cosa del genere, è una roba scandalosa. Lui è rimasto a terra 20 minuti e non era stato nemmeno sfiorato, una roba brutta da vedere. Oggi la Fiorentina non meritava di perdere, ha giocato una grande gara, di cuore usciamo sconfitti in una maniera dolorosa. Ci dispiace perché la nostra classifica è deficitaria e non ce l’aspettavamo. Abbiamo solo 3 punti, ma non siamo questa squadra e lo abbiamo dimostrato anche stasera”, ha detto il ds della Fiorentina.

Ancora Pradé nel post-partita: “Se c’è una persona che ci può togliere da questa situazione è soltanto Stefano, tutto il resto è colpa mia. C’è una contestazione a Firenze, che può essere solo contro di me”.