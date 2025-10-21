Champions League: Real Madrid – Juventus, bianconeri a caccia dell’impresa

Dodici vittorie negli ultimi tredici match casalinghi in Champions per i blancos. Gli uomini di Tudor cercano la prima vittoria stagionale in Europa.

Dimenticare subito il passo falso contro il Como in campionato e reagire alle critiche: è questo l’obiettivo della Juventus di Igor Tudor, attesa questa sera da un banco di prova durissimo contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu, nella terza giornata della fase a gironi di Champions League.

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, i bianconeri stanno attraversando un momento difficile, visto che non trovano la via del successo dal 13 settembre scorso, considerando tutte le competizioni. Da quella vittoria all’ultimo respiro contro l’Inter, sono arrivati cinque pareggi e una sconfitta.

Quella di stasera sarà la 22ª sfida tra le merengues e bianconeri nella massima competizione europea. Nella storia recente spicca, il quarto di finale della stagione 2017/18, quando il Real si qualificò con un discusso rigore trasformato da Cristiano Ronaldo al 97’, dopo che la Juve aveva rimontato il 3-0 dell’andata.

L’ultima precedente tra le due compagini risale invece allo scorso luglio, in occasione del Mondiale per Club: agli ottavi di finale, il Real Madrid si impose col risultato di 1-0 eliminando i bianconeri.

Il Bernabeu è da sempre un fortino per i padroni di casa, soprattutto nella fase a gironi: 12 vittorie nelle ultime 13 partite europee casalinghe. L’unica eccezione? un’italiana: il Milan, vittorioso per 3-1 nel novembre 2024.

La Juve dovrà fare particolare attenzione a Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese, in rete anche nell’ultimo match di campionato, guida la classifica marcatori di questa edizione della Champions League con 5 reti segnate: due al Marsiglia, tre al Kairat.

Sul fronte bianconero, c’è da correggere una fase difensiva tutt’altro che impeccabile: sei i gol subiti finora nel girone, quattro contro il Borussia Dortmund e due contro il Villarreal che sono valsi due pareggi.

Per maggiori informazioni sulla Champions League puoi visitare il sito di Planetwin365.news.