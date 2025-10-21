Disastro Napoli, il PSV schianta la squadra di Conte 6-2

Continua a non funzionare lontano dal “Diego Armando Maradona” il Napoli di Antonio Conte che, ad Eindhoven, crolla sotto i colpi del PSV Eindhoven. Sono addirittura sei le reti subite dagli azzurri.

Dovrà rivedere e ricominciare a catechizzare i suoi giocatori e il suo Napoli Antonio Conte. I partenopei escono con le ossa rotte dalla partita in Olanda contro la formazione Campione dei Paesi Bassi del PSV Eindhoven. E ora dopo questo brutto ko, addirittura 6-2, rischiano di avere effetti molto negativi in vista del campionato dove dovranno vedersela contro l’Inter.

La serata di Champions League lascia alla squadra di Antonio Conte una sensazione di incompletezza e mancanza di equilibrio senza precedenti nei due anni di gestione del salentino. Anche perché se è vero che gli olandesi hanno dilagato dopo la superiorità numerica, creata dall’espulsione di Lorenzo Lucca. Anche prima il Napoli non aveva dato segnali confortanti soprattutto in tema di solidità difensiva.

La gara

Prima l’illusione, poi il crollo. Il Napoli di Conte parte con coraggio a Eindhoven, ma si sgretola in pochi minuti sotto i colpi del PSV. La serata olandese si apre con qualche segnale positivo: McTominay torna titolare e firma anche il gol del momentaneo vantaggio al 31’, di testa, dopo un avvio in cui gli azzurri avevano provato a sorprendere gli uomini di Bosz. Ma la gioia dura appena quattro minuti: un’autorete sfortunata di Buongiorno riporta il risultato in parità, e al 38’ Saibari completa la rimonta del PSV al termine di un contropiede letale.

Nel secondo tempo, il Napoli prova a reagire ma non riesce più a tenere il ritmo. Lucca spreca di testa l’occasione del pareggio, poi arriva l’imbarcata. Al 54’ Man firma il 3-1, Perisic sfiora il quarto, e Milinkovic deve arrendersi ancora all’80’ quando Man sigla la doppietta personale. Con l’espulsione di Lucca, il Napoli resta in dieci e subisce altri due gol: Pepi e Driouech chiudono i conti sul 6-2. McTominay accorcia nel finale, ma serve solo a rendere meno pesante un punteggio che racconta un tracollo totale, tecnico e mentale.

Napoli, col PSV 4° ko consecutivo in trasferta

La formazione azzurra con quella di oggi arriva a quattro sconfitte consecutive lontano dalle mura amiche. Prima del PSV, il Napoli ha perso solo sabato scorso a Torino contro il Toro, prima a Milano col Milan e col Manchester City. Antonio Conte dovrà lavorare duramente per tirare fuori la squadra partenopea da questa situazione molto complicata.