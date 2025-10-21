Juve Stabia, decreto dell’Antimafia: perché è stata disposta l’amministrazione giudiziaria

Clamorose notizie arrivano dalla Campania e da Castellammare di Stabia, dove per la Juve Stabia è stato eseguito un importante decreto. Ecco di cosa si tratta e i motivi alla base di tale decisione.

Notizia importante per la Campania, il calcio italiano e la Serie B: la polizia, infatti, su delega della Procura di Napoli, ha eseguito un decreto applicativi di prevenzione ex articolo 34 del Codice antimafia a carico della Juve Stabia. Ecco i motivi alla base di tale decisione.

La Juve Stabia finisce in amministrazione giudiziaria!

La società calcistica Juve Stabia finisce in amministrazione giudiziaria per sospette infiltrazioni camorristiche. Il decreto è stato firmato in base all’articolo 34 del Codice Antimafia.

Cosa dice l’ex art.34 del Codice Antimafia

L’ex art. 34 del Codice Antimafia (ora parte del Decreto Legislativo 159/2011) disciplina la misura di amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche, specialmente quando vi siano indizi di infiltrazione mafiosa. Tale misura viene adottata quando l’attività economica, direttamente o indirettamente, è compromessa dall’influenza della criminalità organizzata o può agevolarla, e sussistono sufficienti elementi per l’applicazione della misura.