L’Atalanta non sfonda il muro dello Slavia Praga: a Bergamo finisce senza gol

Ci ha provato fino alla fine l’Atalanta, ma la Dea non è riuscita a sfondare il muro dello Slavia Praga, ottenendo il terzo pareggio consecutivo dopo i due in campionato.

Subito pericoloso lo Slavia Praga, con Chory che tenta la conclusione che di fatto diventa un assist per Kusey che calcia male, sfiorando il pallone senza riuscire a indirizzarlo bene. Poco dopo reagisce l’Atalanta con Lookman, il cui tiro viene deviato in angolo. Al quarto d’ora ancora l’Atalanta in spinta: servizio in area per Koussonuou che non vince il duello con Markovic.

Il racconto di Atalanta-Slavia Praga

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Hien; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Bellanova, Brescianini, Zalewski, Ahanor, Maldini.

SLAVIA PRAGA (4-3-3): Markovic; Boril, Vicek, Zima, Mbodji; Dorley, Zafeiris, Moses; Kusej, Provod; Chory.

A disposizione: Stanek, Rezek, Chaloupek, Cham, Hashioka, Sanyang, Chytil, Sadilek, Prekop, Jelinek, Kovar, Sloncik.

Si gioca su più fronti ma è sempre l’Atalanta a premere fortemente nella parte centrale del primo tempo: nel giro di due minuti arrivano che grossissime occasioni per Krstovic, che non trova la via della rete. Dal 38′ al 40′ altra tripla chance per l’Atalanta: Lookman calcia a botta sicura trovando il muro avversario; dunque De Ketelaere, molto ispirato, che prova il tiro a giro con palla a lato; e ancora Lookman che punta Vlceck ma non impatta bene per la conclusione.

A inizio ripresa Lookman va vicino al bersaglio grosso, ma non è solamente l’Atalanta a rendersi pericolosa perché Provod e Kusej s’affacciano con pericolosità dalle parti di Carnesecchi. Al minuto 67 Sulemana sbaglia il controllo decisivo che avrebbe potuto condurre il giovane esterno offensivo a un’ottima possibilità realizzativa.

Sadilek e Chory ci provano uno dopo l’altro, ma è ancora l’Atalanta a mostrarsi più pericolosa: come quando Scamacca colpisce di testa al minuto 81, mandando però alto sopra la traversa. A 5′ dal 90esimo altra clamorosa occasione per l’Atalanta: De Ketelaere inventa una bellissima imbucata per Scamacca, ma il portiere dello Slavia compie un autentico miracolo.

Con questo pareggio l’Atalanta sale così a quota 4 punti, dopo la vittoria contro il Club Brugge e la sconfitta roboante di Parigi.